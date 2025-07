Neustrezna kakovost vode zamaknila spored SP

Mednarodna plavalna zveza je v sodelovanju z organizacijskim komitejem svetovnega prvenstva žensko preizkušnjo na 10 kilometrov prestavila na sredo, v kolikor bo voda ustrezala parametrom kakovosti po pravilih krovne zveze.

Tekmovanje v daljinskem plavanju bi se moralo z najdaljšo žensko preizkušnjo začeti v noči na torek. Nadomestni termin je sreda ob 4.15, še prej pa bodo na vrsti moški ob 1.30 po srednjeevropskem času. "Po pregledu kakovosti vode smo sprejeli odločitev, da prestavimo tekmo zavoljo varnosti športnikov," so zapisali pri krovni zvezi. Dodali so, da so pred tekmovanjem redno preverjali kakovost vode, a da so izsledki vzorcev, vzetih 13. julija, prikazali neustrezne vrednosti. Iz krovne zveze so dodali, da bodo še naprej striktno preverjali kakovost vode na prizorišču in sproti odločali, ali so razmere varne za začetek tekmovanja.

Razmere so v Singapurju zelo zahtevne zaradi toplega morja. To ima namreč po zadnjih podatkih okoli 30 stopinj Celzija.

Tekmovanja v daljinskem plavanju so predvidena do nedelje. Po prostem četrtku sledita petkovi tekmi na pet kilometrov, sobotna preizkušnja na izpadanje v obeh konkurencah ter nedeljska preizkušnja v mešanih parih.

V zadnjem času je ogromno prahu dvignila tudi prestavitev tekmovanja na olimpijskih igrah v Parizu v reki Seni. Tam so moško triatlonsko preizkušnjo prestavili tik pred njenim začetkom, saj je bila onesnaženost reke prevelika.