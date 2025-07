Preizkušnji v daljinskem plavanju znova prestavili

Mednarodna plavalna zveza je zaradi neustrezne kakovosti vode še enkrat prestavila začetek bojev v daljinskem plavanju na svetovnem prvenstvu v Singapurju. Potem ko so tekmi na deset kilometrov že prestavili za en dan na 16. julij, so zdaj prireditelji sporočili, da bosta predvidoma šele v popoldanskem terminu po lokalnem času.

Mednarodna plavalna zveza je v sodelovanju z organizacijskim komitejem SP preizkušnji na 10 km prestavila na sredo. Tekmovanje v daljinskem plavanju bi se moralo z najdaljšo žensko preizkušnjo začeti v noči na torek ob 2. uri. Za nadomestna termina ženske in moške tekme so določili sredo ob 4.15 in 1.30 po srednjeevropskem času.

A so zdaj temina še enkrat zamaknili. Tudi v torek je, kot je sporočila krovna zveza, analiza vode pokazala neustrezne vrednosti.

Nov urnik predvideva moško tekmo ob 7. uri po srednjeevropskem času in žensko ob 10. uri, a bodo pred preizkušnjama opravili nove teste vode, ki bodo odločilni za morebitno izvedbo. V ženski konkurenci je na startnem seznamu tudi Slovenka Špela Perše.

Tekmovanja v daljinskem plavanju so sicer v Singapurju predvidena do nedelje. V petek bosta tekmi na pet kilometrov, sobotna preizkušnja na izpadanje v obeh konkurencah ter nedeljska preizkušnja v mešanih parih.