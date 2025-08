Umrl je Ove Kindvall, švedski nogometni napadalec, ki je pisal zgodovino pri Feyenoordu iz Rotterdama. Bil je star 82 let.

Njegov gol v podaljšku v finalu evropskega pokala leta 1970 je rotterdamskemu klubu prinesel zmago z 2:1 nad Celticom iz Glasgowa, s čimer je nizozemskemu klubu zagotovil prvo in edino zmago v tem prestižnem tekmovanju. Odločilni gol v finalu proti Celticu je padel v 117. minuti na San Siru. Po neuspešni obrambi škotskega branilca je Kindvall spretno poslal žogo čez vratarja v mrežo, s čimer je Feyenoordu zagotovil nesmrtno slavo. Po vrnitvi v Rotterdam so desettisoči navijačev praznovali zmago s svojim junakom na Coolsinglu.

Ove Kindvall je za Feyenoord igral od leta 1966 do 1971. Za klub je dosegel 129 golov na 144 ligaških tekmah in je bil trikrat najboljši strelec eredivisie, kot prvi tujec v zgodovini nizozemske prve lige. S klubom je dvakrat osvojil nizozemsko prvenstvo (1969, 1971) in leta 1969 nizozemski pokal. Leta 1970 je Feyenoord poleg zmage v Evropi osvojil tudi medcelinski klubski pokal, ko je premagal argentinski Estudiantes.

Kindvall je prav tako zastopal Švedsko, za katero je nastopil 43-krat in dosegel 16 golov. Sodeloval je na svetovnih prvenstvih v letih 1970 in 1974. Po upokojitvi iz nogometa ni postal trener, ampak je bil kratek čas predsednik IFK Göteborg. Zadnja leta svojega življenja je preživel na Švedskem, kjer je živel v poletni hiši, poimenovani po njegovem ljubljenem stadionu "De Kuip".

Feyenoord bo spomin na svojo legendo počastil pred sredinimi kvalifikacijami za ligo prvakov proti turškemu Fenerbahčeju v Rotterdamu.