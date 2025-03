PSG slavi vratarja Donnarummo, Liverpool izločen po 11-metrovkah

Prvi četrtfinalist Uefine lige prvakov je postala Barcelona, ki je Benfico premagala tudi na povratni tekmi osmine finala, s 3:1. Skupni izid torej 4:1. Še lažje delo je imel Bayern iz Münchna, ki je preteklo sredo Bayer Leverkusen premagal s 3:0, tokrat pa z 2:0. Inter je proti Feyenoordu uspešno ubranil prednost dveh golov (2:0), na povratni tekmi je zmagal z 2:1. Edini napet sredin dvoboj je bil Liverpool - PSG, na katerem so imeli Angleži prednost s prve tekme z 1:0. Na drugi je PSG hitro povedel, nakar smo spremljali neuspešne poizkuse Liverpoola in ob skupnem izidu 1:1 je šel dvoboj v podaljška. Odločile pa so 11-metrovke oziroma točneje vratarja Gianluigi Donnarumma, ki je ubranil dve in med osem je napredoval PSG. Preostale štiri povratne tekme bodo v četrtek.

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme):

Torek, 11. marec:

Barcelona je na tekmo z Benfico prišla spočita, potem ko je tekma la lige pretekli konec tedna zaradi smrti klubskega zdravnika odpadla. Portugalce so Katalonci na prvi tekmi kljub igralcu manj od 22. minute premagali z 1:0. Barcelona je edini klub iz največjih petih evropskih domačih lig, ki v koledarskem letu 2025 še ni izgubil (12 zmag, trije remiji).

Raphinha in Lamine Yamal sta slavila vodstvo z 2:1. Foto: Reuters Na olimpijskem stadionu v Barceloni se je hitro začelo dogajati. Robert Lewandowski je prvič streljal že v 10. minuti, a mu je branil Anatolij Trubin. Minuto pozneje so Katalonci povedli, po podaji Lamina Yamala je zadel Raphinha. A Portugalci se ob skupnem zaostanku 0:2 niso predali, v 13. minuti je mrežo zatresel Nicolas Otamendi. Z glavo je bil najvišji v skoku po strelu iz kota Andreasa Schjelderupa. Barcelona je bila tudi v naslednjih minutah sila razigrana, še posebej Lewandowski, Raphinha in Yamal. Priložnosti so se sledile, v 27. minuti je po lepem preigravanju z roba kazenskega prostora zadel mladi Yamal. Če je v 41. minuti Trubin znova branil Lewandowskemu, pa je bil minuti zatem nemočen po strelu Raphinhe. Na glavni odmor so tako Katalonci odšli z izidom 3:1 in bili skupno prednostjo s 4:1 z eno nogo že v četrtfinalu.

Drugi polčas je bil res samo še formalnost. Gol Benficinega Fredrika Aursnesa je bil razveljavljen zaradi ofsajda. Ob koncu tekme pa je imel priložnost za častni gol Zeki Amdouni. Ostalo je 3:1 in Barcelona je napredovala s skupnim izidom 4:1.

Dvoboj Liverpool - PSG odločile 11-metrovke

Arne Slot Foto: Reuters Največ zanimanja je veljalo za dvoboj Liverpoola in PSG-ja, saj se oba vsako leto spogledujeta z evropsko krono. Preteklo sredo so Angleži sprožili en sam strel znotraj okvira vrat, a je šla žoga za minimalno zmago v polno. Francozi so na drugi strani neuspešno oblegali nasprotnikov gol. Trener redsov Arne Slot je pred povratnim dvobojem zatrdil, da se s težjim nasprotnikom v tej sezoni še niso pomerili. "Res mislim tako. So najpopolnejša ekipa, s katero smo doslej igrali. Sicer smo igrali tudi z Arsenalom in Cityjem, razlike med njimi niso velike, a PSG ima ogromno kvalitete in igra zelo agresiven nogomet. Je tudi najbogatejši ali pa vsaj eden najbogatejših klubov na svetu. Ima tudi zelo dobrega trenerja."

Mohamed Salah je imel v peti in šesti minuti tekme izvrstni priložnosti, da bi Liverpool že takoj približal četrtfinalu. Prvi poskus so mu blokirali branilci, pri drugem je za malo streljal levo od vratnice. Nato pa šok na Anfieldu: PSG je unovčil svojo prvo priložnost. Odbitek je v mrežo potisnil Ousmane Dembele. Lepe akcije pa so se nadaljevale, ob strelih Ibrahime Konateja in Bradleyja Barcolaja sta se izkazala oba vratarja, Diogo Jota pa je streljal prek gola. Vse to v prvih 20 minutah. V 32. minuti sta si iz oči v oči gledala Dembele in vratar Alisson. Brazilec je zaustavil Francozov strel.

Ousmane Dembele je v 12. minuti zadel za vodstvo z 1:0 in se veselil prav pred pariškimi navijači na Anfieldu. Foto: Reuters

Mohamed Salah in soigralci niso mogli zatresti mreže nasprotnika. Foto: Reuters Podobno kot na prvi tekmi kljub priložnostih ni in ni mogel zadeti PSG, se je tokrat godilo Liverpoolu. Dominik Szoboszlai je na začetku drugega polčasa sicer zadel, je gol ni veljal zaradi prepovedanega položaja. Nato je zapravil eno priložnost. V 58. minuti je vratar Gianluigi Donnarumma branil izvrsten strel Luisa Diaza. Tudi rezervist Jarell Quansah, le nekaj minut po vstopu v igro, ni izkoristil svojega prvega strela. Ob koncu rednega dela tekme je imel priložnost za napredovanje PSG, malo prek vrat je streljal Khvicha Kvaratskhelia.

V podaljšku je bil bolj podjeten PSG, Dembele in pa rezervist Desire Doue sta bila najbližje zadetku za napredovanje v četrtfinale. Gol nismo dočakali in odločile so 11-metrovke. Darwin Nuñez je v drugi seriji 11-metrovk zapravil svoj strel, v tretji pa še Curtis Jones in junak večera in napredovanja francoske ekipe je dokončno postal vratar Gianluigi Donnarumma. PSG je uspešno unovčil vse štiri 11-metrovke.

Gianluigi Donnarumma je ubranil dve 11-metrovki in v četrtfinale je napredoval PSG. Foto: Reuters

Bayern in Inter zlahka ubranila prednost

Marcus Thuram je zadel v prvem polčasu in milanski Inter je bil še bližje četrtfinalu. Foto: Reuters Bayer Leverkusen in Bayern München sta v tej sezoni igrala že petič. Oba dvoboja v bundesligi sta se končala brez zmagovalca (1:1, 0:0), v pokalu je Bayer zmagal z 1:0, na prvi tekmi osmine finala lige prvakov pretekli teden pa je Bayern slavil s 3:0. Aktualni nemški prvaki so zdaj brez poškodovanega Floriana Wirtza, trener ponosa Bavarske pa je pred povratno tekmo sporočil, da bodo kljub lepi prednosti znova igrali na zmago. In so jo tudi dosegli, z 2:0. V prvem polčasu golov ni bilo, v drugem pa je v 52. minuti Harry Kane še povečal skupno prednost Bavarcev, ki so v 72. minuti zadeli še enkrat prek Alphonsa Daviesa.

Vodilna ekipa serie A Inter Milan pa je na domačem stadionu branila prednost s prve tekme proti Feyenoordu z 2:0. Statistično in zgodovinsko gledano so bili Italijani favoriti, saj na San Siru v ligi prvakov niso izgubili prejšnjih 14 tekem (12 zmag in dva remija). Še več, na devetih tekmah lige prvakov v tej sezoni kar osemkrat niso dobili gola, kar še ni uspelo nobeni ekipi doslej. Tokrat so enega sicer dobili, a prišli še do 15 zmage, tokrat z 2:1. Italijani so povedli v osmi minuti z lepim golom pod prečko Marcusa Thurama, Jakub Moder je izenačil z bele pike v 42., Hakan Calhanoglu pa je v 51. z bele pike poskrbel za novo vodstvo in zmago Milančanov.

V sredo bodo preostali obračuni osmine finala. Real bo v gosteh branil prednost 2:1 proti mestnemu tekmecu Atleticu Jana Oblaka. Arsenal je že na prvi tekmi v gosteh odpihnil PSV Eindhoven s 7:1, lepo prednost z gostovanja ima še en angleški klub Aston Villa po zmagi pri Clubu Bruggeju s 3:1, medtem ko bosta Borussia Dortmund in Lille v Franciji edina povratni dvoboj osmine finala začela poravnana po remiju z 1:1.

Sreda, 12. marec: