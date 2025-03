Luis Enrique zaplesal od sreče, trener Liverpoola pa izpostavil neverjetno smolo

Nogometašem Liverpoola gre v tej sezoni odlično. Pod vodstvom Arneja Slota so razred zase v angleškem prvenstvu, tako da jim lahko naslov državnega prvaka prepreči le še čudež (pred Arsenalom imajo 15 točk prednosti). Izkazali so se tudi v ligi prvakov. V ligaškem delu so bili dolgo nedotakljivi, nato pa jim je ples kroglic namenil skrajno neugodnega tekmeca. Namerili so se na PSG, razigranega serijskega francoskega prvaka, ki je dvignil formo v najprimernejšem času in angleškega velikana, čeprav ta ni igral slabo, izločil iz Evrope. "To je bila najboljša tekma v moji karieri, na kateri sem sodeloval," je po izpadu priznal trener rdečih Arne Slot in s tem dal vedeti, kako veličastni predstavi je v torek zvečer na Anfieldu prisostvoval nogometni svet. Kaj pa je povedal njegov stanovski kolega, presrečni Luis Enrique?

Nogometaši Liverpoola in PSG so poskrbeli za najlepšo reklamo, kar jo lahko ponudi nogomet. Ljubitelji najbolj priljubljene moštvene igre na svetu so lahko uživali ob vsem, kar se je dogajalo na srečanju, na katerem so razigrana tekmeca delile tako majhne razlike, da se je o potniku v četrtfinale odločalo šele ob izvajanju kazenskih strelov.

Trener rdečih Arne Slot je evropsko sezono, čeprav Liverpool ne igra slabo, sklenil že v osmini finala. Foto: Reuters

"To je bila najboljša tekma v moji karieri, na kateri sem sodeloval. Neverjetno, kaj vse smo pokazali v uvodnih 25 minutah. A ko sem pogledal na semafor, sem videl, da izgubljamo z 0:1," je bil trener Liverpoola Arne Slot, ki je kot nogometaš in trener v bogati karieri sodeloval na več kot 700 tekmah, navdušen nad začetnim pritiskom, ki so ga ustvarili njegovi nogometaši in si priigrali številne priložnosti pred vrati Parižanov. A ponovila se je zgodba s prve tekme osmine finala v Parizu.

Liverpoolu jo je zagodel tekmovalni format

V nedeljo Liverpool čaka nov vrhunec sezone, finale angleškega ligaškega pokala v Londonu. Foto: Reuters Na Parku princev so bili gostje iz Liverpoola nebogljeni, četa Luisa Enriqueja pa si je ustvarjala kopico zrelih priložnosti, a jih tudi zapravljala. Nogometni bogovi so se takrat odločili, da bodo vseeno nagradili Liverpool, ki je zadel iz edine prave priložnosti. PSG je kljub vsem zapravljenim priložnostim, pri katerih se je izkazal brazilski vratar rdečih Alisson Becker, ostal brez nagrade. Izgubil je z 0:1, a verjel, da lahko s podobno igro vrne Liverpoolu na Otoku milo za drago.

Angleški prvak se je iz prve tekme v Parizu marsikaj naučil. Dvoboja se je na krilih vetra, ki ga je predstavljalo 60 tisoč bučnih navijačev na Anfieldu, lotil drugače. Tokrat je bil Liverpool veliko nevarnejši kot na Otoku, a se je izkazal tudi PSG. Z odličnimi protinapadi je sejal nevarnost pred vrati gostiteljev in hitro povedel, občinstvo pa je lahko uživalo v gladiatorskem obračunu in visoki dinamiki srečanja.

"Po takšnih 90 minutah ne verjamem, da smo si zaslužili izpad. Odigrali smo neverjetno tekmo, zlasti če jo primerjaš s tisto prejšnji teden. Morda nam je zmanjkalo malo sreče, saj so bile razlike med ekipama tako majhne. Odigrali smo popolno tekmo, manjkal je le zadetek. Podobno se je prejšnji teden zgodilo PSG," je dejal Slot in izpostavil smolo, ki ga je doletela ob tekmovalnem formatu v ligi prvakov.

Vratar Liverpoola Alisson Becker ni ubranil nobene 11-metrovke, njegov stanovski kolega pri PSG Gianluigi Donnarumma pa kar dve. Foto: Reuters

"Imeli smo nesrečo, da smo se kot št. 1 v ligaškem delu nato v osmini finala pomerili s PSG, ki je ena najboljših ekip v Evropi. A, takšen je pač format. Moramo ga sprejeti, v prihodnji sezoni pa se želimo vrniti še močnejši," je dodal Slot, ki ga v nedeljo čaka tolažilna nagrada, saj se bo na Wembleyju v finalu angleškega ligaškega pokala udaril z Newcastlom. To bo priložnost za njegovo prvo lovoriko, odkar je na vročem stolčku nasledil Jürgena Kloppa. Sezono bo, če ne bo neverjetnih preobratov, sklenil z naslovom angleškega prvaka.

Enrique: Liverpool je bil tokrat boljši od nas, a ...

Veselje Gianluigija Donnarumme in navijačev PSG na Anfieldu. Foto: Reuters PSG vztraja v boju za prvo evropsko krono, veselje Luisa Enriqueja in varovancev je bilo na Anfieldu ogromno. Še sredi ligaškega dela, zlasti po domačem porazu proti Oblakovemu Atleticu (1:2), so se Parižani znašli v nezavidljivem položaju. Vprašljiva je bila uvrstitev med najboljših 24. Po visoki zmagi v Stuttgartu (4:1) pa je bogati francoski klub, ki je bil v prejšnjih sezonah vajen v svojem napadu spremljati največje zvezdnike na svetu, v tej pa daje poudarek mlajšim domačim silam, zelo napredoval. V tem trenutku je tako dober, da je izločil celo Liverpool.

"Obe ekipi bi si zaslužili napredovanje v četrtfinale, a smo si ga mi, če upoštevamo dogajanje na prvi tekmi, vendarle malce bolj," je trener PSG čestital Otočanom za izjemno predstavo. "Liverpool je bil tokrat boljši od nas, a so moji igralci na tako posebnem stadionu, kot je Anfield, pokazali, kako veliko osebnost in značaj premorejo. Zdaj smo si zaslužili veliko zabavo. Veselim se že, da bom lahko malce zaplesal," je dejal presrečni Španec po napredovanju med najboljših osem.

Prvi, ki je zapravil strel z bele točke, je bil pri Liverpoolu Urugvajec Darwin Nunez. Foto: Reuters

V prejšnji sezoni je s PSG izpadel v polfinalu, ko so njegovi varovanci okvir vrat Borussie zadeli kar šestkrat. Slabo leto pozneje je imel na Anfieldu veliko več razlogov za zadovoljstvo. Na Anfieldu je bil prvi junak pariškega moštva vratar Gianluigi Donnarumma. Pri izvajanju 11-metrovk je pokvaril načrte Darwinu Nunezu in Curtisu Jonesu, nato pa je mladi Desire Doue, star je komaj 19 let, s suverenim strelom zagotovil zmago s 4:1, po katerem se je lahko začelo veliko slavje pariške zasedbe. "Na prvi tekmi je izstopal Alisson, na drugi pa Donnarumma," je Enrique pohvalil italijanskega čuvaja mreže.

Slot je končal evropsko sezono, Enriqueja pa v četrtfinalu čaka zmagovalec obračuna Aston Villa - Club Brugge. Foto: Reuters

Danes bo izvedel ime tekmeca v četrtfinalu, to bo zmagovalec obračuna med Aston Villo in Club Bruggejem. Otočani so dobili prvo tekmo v Belgiji s 3:1. Obeta se torej nov francosko-angleški spopad v ligi prvakov. Vložek bo ogromen, odločalo se bo o napredovanju v polfinale.