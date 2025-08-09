Ter Stegen in Barcelona sta se pobotala

Španski nogometni velikan iz Katalonije Barcelona in njegov nemški vratar Marc-Andre ter Stegen sta le rešila nevsakdanji spor, ki je bremenil igralca in klub. Klub je odpravil disciplinski ukrep, Ter Stegen pa se je strinjal s prenosom svoje zdravstvene dokumentacije španski la ligi, so v petek pozno zvečer sporočili iz kluba, poroča AFP.

"Marc-Andre ter Stegen je podpisal dovoljenje zdravstvenim službam kluba, da po operaciji, ki jo je prestal, la ligi predložijo obvezno zdravniško poročilo," je klub sporočil v izjavi.

"Disciplinsko zadevo smo s tem končali, igralec pa na podlagi tega lahko s takojšnjim učinkom ponovno prevzame vlogo kapetana v prvi ekipi."

Nekaj ur prej je 33-letnik v sporočilu, objavljenem na družbenih omrežjih, dejal, da je "popolnoma pripravljen sodelovati s svojim klubom".

Ter Stegen, ki je pred kratkim prestal operacijo hrbta, se je znašel v sporu z vodstvom aktualnega španskega prvaka, ker je zavrnil posredovanje svoje zdravstvene dokumentacije la ligi.

Krovno telo španskega profesionalnega nogometa na podlagi zdravniškega poročila namreč poda oceno, koliko časa bo nogometaš odsoten z igrišč.

Po poročanju katalonskega tiska so pri blaugrani nameravali izkoristiti njegovo dolgotrajno odsotnost za registracijo novih igralcev, hkrati pa ostati v okviru finančne vzdržnosti, finančnega fair playa, ki velja za profesionalne klube.

Napetosti med vodstvom kluba in uporniškim vratarjem so se ta teden zaostrile, klub pa je v torek sprožil disciplinski postopek proti igralcu, dva dni pozneje pa so sporočili, da so Nemcu odvzeli kapetanski trak.

"V zadnjih tednih se je o meni govorilo veliko stvari - nekatere od njih popolnoma neutemeljene. Zato menim, da je treba svojo različico dogodkov izraziti spoštljivo, a tudi jasno," je Ter Stegen zapisal na Instagramu in dodal, da je "popolnoma pripravljen sodelovati z vodstvom kluba pri reševanju te zadeve in pridobitvi potrebnega dovoljenja".

Spor s klubom ima ozadje. Nemški vratar je po dveh sezonah, ki ju je prekinila huda poškodba, pod velikim pritiskom zaradi močne konkurence, saj se je njegovo mesto na položaju prvega vratarja znašlo na prepihu. Vodilni pri Barci so to poletje podpisali pogodbo z devet let mlajšim Joanom Garcio in podaljšali pogodbo z izkušenim Wojciechom Szczesnyjem.

