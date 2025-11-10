Italijanski nogometni klub Atalanta se je razšel s trenerjem Ivanom Jurićem. Petdesetletnik je na klop ekipe iz Bergama sedel junija in na njej zdržal vsega 15 tekem.

Atalanta po 11 tekmah v italijanskem prvenstvu zaseda šele 13. mesto po vsega dveh zmagah, sedmih remijih in dveh porazih. Malce bolje gre klubu iz Bergama v ligi prvakov, v kateri je po štirih tekmah na sredini lestvice s sedmimi osvojenimi točkami.

Predvsem slabša forma v domačem prvenstvu pa je tista, ki je odnesla hrvaškega strokovnjaka. Italijanski mediji kot morebitna naslednika omenjajo Raffaeleja Palladina in Thiaga Motto.

Ivan Jurić je trenersko pot začel pri Mantovi, nato pa v Italiji vodil še Crotone, Genoo, Verono, Torino in nazadnje Romo, preden se je v minuli sezoni podal na Otok in tam 16 tekem vodil Southampton. Angleški klub je Jurića odstavil 7. aprila oziroma dan zatem, ko je klub tudi matematično izpadel v drugi rang angleške lige.

Atalanta bo po reprezentančnem premoru 22. novembra v serie A gostovala pri branilcu naslova Napoliju.