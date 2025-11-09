Nedelja, 9. 11. 2025, 22.45
21 minut
Italijansko prvenstvo, 11. krog
Inter z zmago na vrh, kjer je gneča
Na zadnji tekmi 11. kroga italijanskega prvenstva je Inter v nedeljo zvečer z 2:0 premagal Lazio in je novi vodilni. Isto točk ima druga Roma, ki je prav tako z 2:0 premagala Udinese Sandija Lovrića (poraz je pospremil na klopi). Na tretjem in četrtem mestu sta z dvema točkama manj Milan, ki je v soboto le remiziral s Parmo, in aktualni prvak Napoli, ki je z 0:2 izgubil pri peti Bologni, ki za Interjem zaostaja tri točke.
Inter je na nedeljski večerni tekmi hitro razveselil navijače, že v tretji minuti je zadel kapetan Lautaro Martinez, zmago pa je v 62. minuti potrdil Ange Yoan Bonny. Inter ima zdaj 24 točk, toliko jih ima tudi Roma.
Roma je prišla do osme zmage. Ta je pričakala Udinese, katerega član je slovenski reprezentant Sandi Lovrić, in ob koncu prvega polčasa po uspešno izvedeni 11-metrovki Lorenza Pellegrinija povedla. V drugem polčasu je zadel še Zeki Celik in potrdil osmo zmago. Ta ima grenak priokus, saj se je v prvem polčasu poškodoval Artem Dovbyk.
Bologno je pred domačimi gledalci v vodstvo proti Napoliju popeljal Thijs Dallinga v 50. minuti, v 66. pa je John Lucumi podvojil vodstvo domačih in postavil končni rezultat za šesto zmago. To je tretji poraz branilcev naslova.
Milan je v soboto s Parmo, ki je pri eni sami zmagi, remiziral (2:2), Tjaš Begić je bil med Parminimi rezervisti. Alexis Saelemaekers je AC Milan v soboto v vodstvo popeljal v 12. minuti, dobrih deset minut pozneje je vodstvo z uspešno izvedeno 11-metrovko podvojil Rafael Leao. Gostitelji so v sodnikovem dodatku prvega polčasa z golom Adriana Bernabeja znižali na 2:1. Po uri igre pa je Parmi točko priboril Enrico del Prato. Parma je na lestvici kar 15 točk za Milanom, na 17. mestu.
Juventus in Torino sta se razšla z delitvijo točk.
V Torinu sta se v soboto merila mestna tekmeca, mreži pa se nista zatresli, čeprav je imel Juventus žogo precej več v posesti in več strelov. Brez golov sta se razšla tudi Como in Cagliari ter Lecce in Verona.
Italijansko prvenstvo, 11. krog:
Petek, 7. november:
Sobota, 8. november:
Nedelja, 9. november:
Lestvica:
Najboljši strelci:
5 – Calhanoglu (Inter), Orsolini (Bologna)
4 – Anguissa (Napoli), Berardi (Sassuolo), Bonazzoli (Cremonese), Bonny (Inter), Castro (Bologna), De Bruyne (Napoli), Leao (Milan), Martinez (Inter), Paz (Como), Pinamonti (Sassuolo), Pulisic (Milan), Simeone (Torino)
3 – Cancellieri (Lazio), Davis (Udinese), Soule (Roma), Thuram (Inter), Vlahović (Juventus), Zaccagni (Lazio), Zaniolo (Udinese)
...