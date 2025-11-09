Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Nedelja,
9. 11. 2025,
22.45

Osveženo pred

21 minut

Nedelja, 9. 11. 2025, 22.45

21 minut

Italijansko prvenstvo, 11. krog

Inter z zmago na vrh, kjer je gneča

Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Lautaro Martinez | Lautaro Martinez je zadel ob zmagi vodilnega Interja. | Foto Reuters

Lautaro Martinez je zadel ob zmagi vodilnega Interja.

Foto: Reuters

Na zadnji tekmi 11. kroga italijanskega prvenstva je Inter v nedeljo zvečer z 2:0 premagal Lazio in je novi vodilni. Isto točk ima druga Roma, ki je prav tako z 2:0 premagala Udinese Sandija Lovrića (poraz je pospremil na klopi). Na tretjem in četrtem mestu sta z dvema točkama manj Milan, ki je v soboto le remiziral s Parmo, in aktualni prvak Napoli, ki je z 0:2 izgubil pri peti Bologni, ki za Interjem zaostaja tri točke.

Inter je na nedeljski večerni tekmi hitro razveselil navijače, že v tretji minuti je zadel kapetan Lautaro Martinez, zmago pa je v 62. minuti potrdil Ange Yoan Bonny. Inter ima zdaj 24 točk, toliko jih ima tudi Roma.

Roma je prišla do osme zmage. | Foto: Reuters Roma je prišla do osme zmage. Foto: Reuters Ta je pričakala Udinese, katerega član je slovenski reprezentant Sandi Lovrić, in ob koncu prvega polčasa po uspešno izvedeni 11-metrovki Lorenza Pellegrinija povedla. V drugem polčasu je zadel še Zeki Celik in potrdil osmo zmago. Ta ima grenak priokus, saj se je v prvem polčasu poškodoval Artem Dovbyk.

Bologno je pred domačimi gledalci v vodstvo proti Napoliju popeljal Thijs Dallinga v 50. minuti, v 66. pa je John Lucumi podvojil vodstvo domačih in postavil končni rezultat za šesto zmago. To je tretji poraz branilcev naslova.

Milan je v soboto s Parmo, ki je pri eni sami zmagi, remiziral (2:2), Tjaš Begić je bil med Parminimi rezervisti. Alexis Saelemaekers je AC Milan v soboto v vodstvo popeljal v 12. minuti, dobrih deset minut pozneje je vodstvo z uspešno izvedeno 11-metrovko podvojil Rafael Leao. Gostitelji so v sodnikovem dodatku prvega polčasa z golom Adriana Bernabeja znižali na 2:1. Po uri igre pa je Parmi točko priboril Enrico del Prato. Parma je na lestvici kar 15 točk za Milanom, na 17. mestu.

Juventus in Torino sta se razšla z delitvijo točk. | Foto: Reuters Juventus in Torino sta se razšla z delitvijo točk. Foto: Reuters

V Torinu sta se v soboto merila mestna tekmeca, mreži pa se nista zatresli, čeprav je imel Juventus žogo precej več v posesti in več strelov. Brez golov sta se razšla tudi Como in Cagliari ter Lecce in Verona.

Italijansko prvenstvo, 11. krog:

Petek, 7. november:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

5 – Calhanoglu (Inter), Orsolini (Bologna)
– Anguissa (Napoli), Berardi (Sassuolo), Bonazzoli (Cremonese), Bonny (Inter), Castro (Bologna), De Bruyne (Napoli), Leao (Milan), Martinez (Inter), Paz (Como), Pinamonti (Sassuolo), Pulisic (Milan), Simeone (Torino)
– Cancellieri (Lazio), Davis (Udinese), Soule (Roma), Thuram (Inter), Vlahović (Juventus), Zaccagni (Lazio), Zaniolo (Udinese)
...

 
