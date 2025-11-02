V živo: Inter v Veroni, zvečer derbi, na katerem se Roma lahko povzpne na vrh

Na uvodni nedeljski tekmi 10. kroga serie A Verona pravkar gosti trenutno tretji Inter. Ob 20.45 sledi derbi na San Siru med Milanom in Romo, ki se lahko zavihti na vrh. Parma Tjaša Begića bo pred tem gostila Bologno. Začelo se je v Vidmu, kjer sta se v ''slovenskem'' spopadu merila Udinese Sandija Lovrića in Atalanta Relje Obrića. Oba legionarja nista dobila priložnosti, Videmčani pa so slavili minimalno zmago z zadetkom Nicola Zaniola. Napoli je gostil Como (0:0), Juventus pa je prvič vodil Luciano Spalletti in se s Staro damo veselil zmage (2:1) v Cremoni.

Nedelja, 2. november:

Vodilni Napoli je gostil v tej sezoni izvrstni Como in se z njim razšel brez zadetkov. Najlepšo priložnost so zapravili gostje, pri katerih je Alvaro Morata v prvem polčasu zapravil najstrožjo kazen. S tem je Napoli ponudil priložnost Romi, da se z zmago na nedeljskem obračunu z Milanom prebije na sam vrh lestvice.

Nekdanji italijanski selektor Luciano Spalletti (v družbi Giorgia Chiellinija) je na tekmi proti Cremoneseju dočakal debi na klopi Juventusa. Foto: Reuters

Cremonese je v soboto gostil Juventus, ki ga je prvič vodil novi strateg Luciano Spalletti. Torinčani so slavili z 2:1. Filip Kostić je že v drugi minuti popeljal staro damo v vodstvo, prednost je podvojil Andrea Cambiaso v 68. minuti. Izkušeni Anglež Jamie Vardy je v 83. minuti postavil končni izid z golom za domačo zasedbo.

Italijansko prvenstvo, 10. krog:

Sobota, 1. november:

Nedelja, 2. november:

Ponedeljek, 3. november:

Lestvica: