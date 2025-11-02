Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., Ja. M.

Nedelja,
2. 11. 2025,
12.30

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Luciano Spalletti Roma Napoli Tjaš Begić Relja Obrić Sandi Lovrič italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Nedelja, 2. 11. 2025, 12.30

30 minut

Italijansko prvenstvo, 10. krog

V živo: Inter v Veroni, zvečer derbi, na katerem se Roma lahko povzpne na vrh

Avtorji:
R. P., Ja. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Ange-Yoan Bonny, Inter | Inter gostuje v Veroni. | Foto Guliverimage

Inter gostuje v Veroni.

Foto: Guliverimage

Na uvodni nedeljski tekmi 10. kroga serie A Verona pravkar gosti trenutno tretji Inter. Ob 20.45 sledi derbi na San Siru med Milanom in Romo, ki se lahko zavihti na vrh. Parma Tjaša Begića bo pred tem gostila Bologno. Začelo se je v Vidmu, kjer sta se v ''slovenskem'' spopadu merila Udinese Sandija Lovrića in Atalanta Relje Obrića. Oba legionarja nista dobila priložnosti, Videmčani pa so slavili minimalno zmago z zadetkom Nicola Zaniola. Napoli je gostil Como (0:0), Juventus pa je prvič vodil Luciano Spalletti in se s Staro damo veselil zmage (2:1) v Cremoni.

Nedelja, 2. november:

Luciano Spalletti
Sportal Kdo je novi trener Juventusa?

Vodilni Napoli je gostil v tej sezoni izvrstni Como in se z njim razšel brez zadetkov. Najlepšo priložnost so zapravili gostje, pri katerih je Alvaro Morata v prvem polčasu zapravil najstrožjo kazen. S tem je Napoli ponudil priložnost Romi, da se z zmago na nedeljskem obračunu z Milanom prebije na sam vrh lestvice.

Nekdanji italijanski selektor Luciano Spalletti (v družbi Giorgia Chiellinija) je na tekmi proti Cremoneseju dočakal debi na klopi Juventusa. | Foto: Reuters Nekdanji italijanski selektor Luciano Spalletti (v družbi Giorgia Chiellinija) je na tekmi proti Cremoneseju dočakal debi na klopi Juventusa. Foto: Reuters

Cremonese je v soboto gostil Juventus, ki ga je prvič vodil novi strateg Luciano Spalletti. Torinčani so slavili z 2:1. Filip Kostić je že v drugi minuti popeljal staro damo v vodstvo, prednost je podvojil Andrea Cambiaso v 68. minuti. Izkušeni Anglež Jamie Vardy je v 83. minuti postavil končni izid z golom za domačo zasedbo.

Italijansko prvenstvo, 10. krog:

Sobota, 1. november:

Nedelja, 2. november:

Ponedeljek, 3. november:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

5 – Calhanoglu (Inter), Orsolini (Bologna)
– Anguissa (Napoli), Bonazzoli (Cremonese), De Bruyne (Napoli), Paz (Como), Pulisic (Milan) 
– Bonny (Inter), Cancellieri (Lazio), Davis (Udinese), Leao (Milan), Martinez (Inter), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Soule (Roma), Thuram (Inter), Vlahović (Juventus), Zaniolo (Udinese)
...

Juventus
Sportal Lovrić praznih rok iz Torina, Begić pa iz Rima
Igor Tudor
Sportal Tudor ni več glavni trener Juventusa
Roma
Sportal Roma ujela vodilni Napoli, Lazio poglobil krizo Juventusa
 
Luciano Spalletti Roma Napoli Tjaš Begić Relja Obrić Sandi Lovrič italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.