STA

Sreda,
12. 11. 2025,
16.15

tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva angleško prvenstvo Premier League Wolverhampton

Zadnjeuvrščeni Wolverhampton ima novega trenerja

Wolverhampton - Liverpool | Wolverhampton je na zadnjem mestu premier lige. | Foto Reuters

Wolverhampton je na zadnjem mestu premier lige.

Foto: Reuters

Angleški trener Rob Edwards je novi trener Wolverhamptona. Edwards je z volkovi sklenil pogodbo do konca sezone 2028/29, v letošnji pa bo skušal moštvo popeljati z dna premierligaške lestvice in ga rešiti pred izpadom.

Rob Edwards je na klopi Wolverhamptona nasledil Vitorja Pereiro, ki se je moral po slabem začetku sezone posloviti v začetku meseca. Dvainštiridesetletni Edwards je trenersko pot začel prav pri Wolves, kjer je bil sprva pomočnik trenerja in nato za eno tekmo začasno prevzel vodenje članske ekipe. Kasneje je vodil še Forest Green, Watford in Luton.

To sezono je prevzel Middlesbrough, s katerim je bil v drugem rangu angleške nogometne piramide na drugem mestu. Zdaj se bo preselil rang višje in skušal rešiti volkove. Ti so po 11 tekmah v prvenstvu še brez zmage, zabeležili so vsega dva remija.

Edwards bo za nove delodajalce debitiral v soboto, 22. novembra, ko bo z ekipo gostil Crystal Palace.

