Predsednik Barcelone: Messijeva vrnitev na Camp Nou ni realna

Sloviti argentinski nogometaš Lionel Messi je v začetku tedna obiskal prenovljeni stadion Camp Nou in izrazil upanje, da se bi nekoč lahko nanj vrnil in se poslovil od nogometnega kluba Barcelona. Predsednik katalonskega velikana Joan Laporta je v pogovoru za Radio Catalunya morebitno Messijevo vrnitev v Barco označil za nerealno.

Ko so ga vprašali o Messijevem sporočilu po obisku kultnega stadiona, je predsednik Laporta ponovil, da želi organizirati "poklon" argentinskemu nogometnemu geniju, vendar da navijači Barcelone ne bi smeli zaman upati na vrnitev svojega idola.

"Stvari se niso končale tako, kot smo si želeli. Če lahko ta poklon na nek način nadomesti tisto, česar nismo storili, verjamem, da bi bilo to dobro. Toda z neizmernim spoštovanjem, ki ga gojim do Messija, vseh strokovnjakov v klubu in članov, verjamem, da so ugibanja o njegovi morebitni vrnitvi kot igralca nerealna," je pojasnil Laporta.

Osemkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega na svetu, ki je bil leta 2021 zaradi finančnih razlogov prisiljen zapustiti klub, v katerem je igral nogomet od otroštva, preden se je pridružil PSG, je v nedeljo na Instagramu zapisal, da se želi "kot igralec vrniti na Camp Nou, ne le posloviti".

Messi je ta čas z argentinsko reprezentanco v Španiji. Svetovni prvaki bodo v petek v Alicanteju odigrali prijateljsko tekmo proti Angoli. Sloviti napadalec pa je reprezentančni zbor izkoristil za obisk Barcelone.

V torek je v intervjuju za časopis Sport po nenapovedanem obisku legendarnega katalonskega stadiona, ki je še vedno v prenovi, ponovil svojo željo po vrnitvi v Barcelono.

"Nisem vedel, da prihaja, ampak Spotify Camp Nou je njegov dom. Mislim, da je bila to majhna, spontana in prijateljska gesta," se je na prihod Messija odzval Laporta.

Predsednik Barcelone je vsem navijačem Barce zagotovil, da v klubu trenutno delajo na tem, da bodo Messiju, ko bodo končali prenovo stadiona, "izkazali največjo čast na svetu pred 105.000 gledalci".