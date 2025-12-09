Lionel Messi je drugič zapovrstjo postal najkoristnejši igralec (MVP) severnoameriške lige MLS, potem ko je z Interjem Miamijem postal prvak in bil tudi najboljši strelec tekmovanja.

Lionel Messi je postal prvi igralec, ki je osvojil dve zaporedni nagradi MVP v ligi MLS, in šele drugi igralec v ligi z dvema tovrstnima nagradama, pred njim je bil dvakrat najkoristnejši le Predrag Radosavljević Preki.

Osemintridesetletni argentinski napadalec, ki je oktobra podpisal triletno podaljšanje pogodbe z Miamijem, je v rednem delu sezone dosegel 29 golov in zbral 19 asistenc. V končnici je mrežo zadel šestkrat, devetkrat pa bil podajalec pri golu.

To je najnovejša nagrada v nizu trofej za južnoameriškega mojstra, ki vključuje tudi rekordnih osem naslovov v točkovanju za zlato žogo, tri nagrade Fifa za najboljšega igralca in dve za najboljšega igralca svetovnega prvenstva.

Messi je v glasovanju za MVP dobil 70,43 odstotka glasov, drugouvrščeni Anders Dreyer iz San Diega jih je prejel 11,15 odstotka. Za Argentinca je glasovalo 83,05 odstotka medijev, 73,08 odstotka klubov in 55,17 odstotka igralcev.