Avtor:
STA

Nedelja,
30. 11. 2025,
7.49

20 minut

MLS Inter Miami Thomas Müller Lionel Messi

MLS, polfinale

Messijev Inter boljši od Ileničevega New Yorka

Avtor:
STA

Lionel Messi | Lionela Messija čaka prvi finale lige MLS. | Foto Reuters

Lionela Messija čaka prvi finale lige MLS.

Foto: Reuters

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi se je z Inter Miamijem uvrstil v svoj prvi finale ameriške lige MLS. Floridčani so s 5:1 ugnali New York City, pri katerem slovenski nogometaš Mitja Ilenič ni dobil priložnosti za igro.

Tokratni junak Interja je bil Tadeo Allende, ki je dosegel hat-trick, na seznamu strelcev pa sta bila za domače še Mateo Silvetti in Telasco Segovia. Za goste je edini zadetek prispeval Justin Haak ob koncu prvega polčasa, ko je bilo na semaforju še 1:2.

Osemintridesetletni Messi je tokrat prispeval asistenco za gol Silvettija za 3:1, po koncu dvoboja pa je domači strateg Javier Mascherano, dolgoletni soigralec Messija pri Barceloni in v argentinski reprezentanci, namenil nekaj besed argentinskemu virtuozu.

"Lionel nas je navadil na izjemne predstave. On je izjemen, podobnega na nogometnih igriščih ne bomo več videli. Morda smo presenečeni, ker se ni vpisal med strelce, ampak usmeril nas je na pravo pot s podajo za tretji gol. Podajo, ki jo lahko vidi le on," je Messijev prispevek opisal Mascherano.

V finalu se bo Miami v soboto doma pomeril proti Vancouvru, ki je v gosteh premagal San Diego s 3:1.

V finalu bo Miamiju nasproti stal Vancouver z nekdanjim zvezdnikom Bayerna Thomasom Müllerjem. | Foto: Reuters

Za Kanadčane, za katere igra nekdanji Bayernov zvezdnik Thomas Müller, je dva zadetka v prvem polčasu dosegel Brian White, enega pa so si Kalifornijci zabili še sami. V drugem polčasu je Hirving Lozano le omilil poraz domače ekipe.

Miami in Vancouver sta stara znanca te sezone. V polfinalu ameriške in srednjeameriške različice lige prvakov je bil aprila v polfinalu s skupnim izidom 5:1 boljši Vancouver, ki je nato v finalu izgubil proti mehiškemu Cruz Azulu.

Za obe ekipi bo to prvi finale lige MLS, največkrat doslej je slavil Los Angeles Galaxy (10), po pet naslovov pa imata še DC United in New England.

