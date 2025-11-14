Liga MLS od 2027 s korenito spremembo tekmovalnega koledarja

Severnoameriška nogometna liga MLS bo leta 2027 spremenila razpored tekmovanja in ga uskladila s koledarjem najboljših lig in reprezentančnih oken Mednarodne nogometne uveze Fife. Komisar lige Don Garber je odločitev označil kot eno najpomembnejših v 30-letni zgodovini lige, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

MLS trenutno poteka od poznega februarja do zgodnjega decembra, vključujoč redni del sezone in končnico. Po novem pa se bo liga začela sredi julija in končala konec maja. Zimski premor bo od sredine decembra do februarja.

"Danes so naši lastniki prišli do odločitve, ki je po mojem ena najpomembnejših v zgodovini lige," je dejal Garber na virtualni novinarski konferenci po zasedanju upravnega odbora MLS v Palm Beachu na Floridi.

Garber je poudaril, da bo sprememba koledarja okrepila globalno konkurenčnost klubov iz lige MLS in ustvarila boljše priložnosti na prestopnem trgu. "To zaznamuje začetek nove dobe za našo ligo in nogomet v Severni Ameriki," je dodal Garber.

Pred uvedbo novega koledarja za sezono 2027/28 bo MLS izpeljala skrajšano sezono 2026/27, ki bo trajala le od februarja do maja 2027. V rednem delu bodo ekipe igrale po 14 tekem, sledila pa bo končnica.

Garber je pojasnil, da je bila odločitev večinsko sprejeta kljub nekaterim skrbem zaradi težavnih vremenskih razmer predvsem za najsevernejše klube, vključno s kanadskimi. "Če povem odkrito, je bila podpora večja, kot sem pričakoval," je povedal komisar.

Čeprav se bo spremenil datum začetka in konca lige, pa bo 90 odstotkov tekem še vedno nekje v okviru zdajšnjega koledarja. Nov koledar pa bo sovpadal tudi z reprezentančnimi okni Mednarodne nogometne zveze.

Spremembe pa se obetajo tudi v samem tekmovalnem sistemu. Podrobnosti niso razkrili, a naj bi se MLS odločil ukiniti zdajšnji sistem vzhodne in zahodne konference in uvesti enotno lestvico za redni del.

V zadnji sezoni, v kateri je trenutno na vrsti končnica, so v ligi nastopali tudi Slovenci, in sicer David Brekalo za Orlando, Mitja Ilenič za New York City in Žan Kolmanič za Austin. V ZDA je za zdaj tudi še vratar Aljaž Ivačič, a je brez kluba.

