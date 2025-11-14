Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
14. 11. 2025,
7.34

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Joan Laporta Lionel Messi Lionel Messi Barcelona

Petek, 14. 11. 2025, 7.34

8 minut

V Barceloni želijo Messija ovekovečiti s kipom

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Inter Miami Lionel Messi | Messi, ki se je Barcelonini akademiji pridružil pri 13 letih, je za Katalonce na 778 tekmah dosegel 672 golov. | Foto Reuters

Messi, ki se je Barcelonini akademiji pridružil pri 13 letih, je za Katalonce na 778 tekmah dosegel 672 golov.

Foto: Reuters

Predsednik Barcelone Joan Laporta je sporočil, da klub načrtuje postavitev kipa v čast Lionelu Messiju. Kip najuspešnejšemu igralcu katalonskega velikana vseh časov želijo postaviti pred prenovljenim kultnim stadionom Camp Nou, je poročala poljska tiskovna agencija Pap.

Predsednik Barce Laporta je potrdil, da je upravni odbor kluba že razpravljal o načrtih za postavitev kipa svetovnemu prvaku z argentinsko reprezentanco.

"Messi bo vedno povezan z Barcelono. Ve, da so mu vrata vedno odprta. Imamo absolutno spoštovanje do njega, zasluži si poseben poklon," je dejal predsednik blaugrane.

"Na Camp Nouu bi moral imeti kip, tako kot Johan Cruyff in Laszlo Kubala. Je eden tistih ikoničnih igralcev, ki so na nas pustili svoj trajen pečat. O tem smo se pogovarjali na sestanku in delamo na tem. Vsi navijači Barcelone bi si to želeli," je dodal.

Laporta je sicer v enem prejšnjih javnih nastopov zavrnil namigovanja, da bi se Messi lahko vrnil v Barcelono kot igralec. To idejo je označil za "nerealno", upoštevajoč napadalčevo pogodbo z Inter Miamijem iz ameriške lige MLS, ki jo je podaljšal prejšnji mesec.

Messi, ki se je Barcelonini akademiji pridružil pri 13 letih, je za Katalonce na 778 tekmah dosegel 672 golov in ekipo popeljal do desetih naslovov španskega prvaka, sedmih domačih pokalov, štirih naslovov lige prvakov in treh naslovov klubskega svetovnega prvaka.

Laporta je sicer v enem prejšnjih javnih nastopov zavrnil namigovanja, da bi se Messi lahko vrnil v Barcelono kot igralec. | Foto: Reuters Laporta je sicer v enem prejšnjih javnih nastopov zavrnil namigovanja, da bi se Messi lahko vrnil v Barcelono kot igralec. Foto: Reuters

Camp Nou znova odprt

Camp Nou, ki je bil zaradi prenove zaprt skoraj 900 dni, so prejšnji petek znova odprli, trening ekipe pa si je ogledalo več kot 20.000 navijačev.

Barcelona namerava svojo prvo uradno tekmo na prenovljenem stadionu odigrati 22. novembra. Katalonci se bodo v 13. krogu domače lige pomerili z Athletic Bilbaom.

Osemintridesetletni Argentinec si je prvič po odhodu iz kluba pred štirimi leti ogledal prenovljeni stadion. Kasneje je na Instagramu objavil, da upa, da se želi "kot igralec vrniti na Camp Nou, ne le posloviti".

Osemkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega na svetu je bil leta 2021 zaradi finančnih razlogov prisiljen zapustiti klub, v katerem je igral nogomet od otroštva, preden se je pridružil PSG.

Messi je ta čas z argentinsko reprezentanco v Španiji. Svetovni prvaki bodo v petek v Alicanteju odigrali prijateljsko tekmo proti Angoli. Sloviti napadalec pa je reprezentančni zbor izkoristil za obisk Barcelone.

V torek je v intervjuju za časopis Sport po nenapovedanem obisku legendarnega katalonskega stadiona ponovil svojo željo po vrnitvi v Barcelono.

Predsednik Barcelone je vsem navijačem Barce zagotovil, da v klubu trenutno delajo na tem, da bodo Messiju, ko bodo končali prenovo stadiona, "izkazali največjo čast na svetu pred 105.000 gledalci".

Preberite še:

Francija
Sportal Francozi že na SP, Norvežani so mu blizu, hladna irska prha za izključenega Ronalda
Benjamin Šeško
Sportal Koliko časa Benjamin Šeško ne bo mogel igrati?
Erik Janža
Sportal Slovenci imajo pripravljenih več načrtov
Joan Laporta Lionel Messi Lionel Messi Barcelona
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.