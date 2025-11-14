V Barceloni želijo Messija ovekovečiti s kipom

Predsednik Barcelone Joan Laporta je sporočil, da klub načrtuje postavitev kipa v čast Lionelu Messiju. Kip najuspešnejšemu igralcu katalonskega velikana vseh časov želijo postaviti pred prenovljenim kultnim stadionom Camp Nou, je poročala poljska tiskovna agencija Pap.

Predsednik Barce Laporta je potrdil, da je upravni odbor kluba že razpravljal o načrtih za postavitev kipa svetovnemu prvaku z argentinsko reprezentanco.

"Messi bo vedno povezan z Barcelono. Ve, da so mu vrata vedno odprta. Imamo absolutno spoštovanje do njega, zasluži si poseben poklon," je dejal predsednik blaugrane.

"Na Camp Nouu bi moral imeti kip, tako kot Johan Cruyff in Laszlo Kubala. Je eden tistih ikoničnih igralcev, ki so na nas pustili svoj trajen pečat. O tem smo se pogovarjali na sestanku in delamo na tem. Vsi navijači Barcelone bi si to želeli," je dodal.

Laporta je sicer v enem prejšnjih javnih nastopov zavrnil namigovanja, da bi se Messi lahko vrnil v Barcelono kot igralec. To idejo je označil za "nerealno", upoštevajoč napadalčevo pogodbo z Inter Miamijem iz ameriške lige MLS, ki jo je podaljšal prejšnji mesec.

Messi, ki se je Barcelonini akademiji pridružil pri 13 letih, je za Katalonce na 778 tekmah dosegel 672 golov in ekipo popeljal do desetih naslovov španskega prvaka, sedmih domačih pokalov, štirih naslovov lige prvakov in treh naslovov klubskega svetovnega prvaka.

Laporta je sicer v enem prejšnjih javnih nastopov zavrnil namigovanja, da bi se Messi lahko vrnil v Barcelono kot igralec. Foto: Reuters

Camp Nou znova odprt

Camp Nou, ki je bil zaradi prenove zaprt skoraj 900 dni, so prejšnji petek znova odprli, trening ekipe pa si je ogledalo več kot 20.000 navijačev.

Barcelona namerava svojo prvo uradno tekmo na prenovljenem stadionu odigrati 22. novembra. Katalonci se bodo v 13. krogu domače lige pomerili z Athletic Bilbaom.

Osemintridesetletni Argentinec si je prvič po odhodu iz kluba pred štirimi leti ogledal prenovljeni stadion. Kasneje je na Instagramu objavil, da upa, da se želi "kot igralec vrniti na Camp Nou, ne le posloviti".

Osemkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega na svetu je bil leta 2021 zaradi finančnih razlogov prisiljen zapustiti klub, v katerem je igral nogomet od otroštva, preden se je pridružil PSG.

Messi je ta čas z argentinsko reprezentanco v Španiji. Svetovni prvaki bodo v petek v Alicanteju odigrali prijateljsko tekmo proti Angoli. Sloviti napadalec pa je reprezentančni zbor izkoristil za obisk Barcelone.

V torek je v intervjuju za časopis Sport po nenapovedanem obisku legendarnega katalonskega stadiona ponovil svojo željo po vrnitvi v Barcelono.

Predsednik Barcelone je vsem navijačem Barce zagotovil, da v klubu trenutno delajo na tem, da bodo Messiju, ko bodo končali prenovo stadiona, "izkazali največjo čast na svetu pred 105.000 gledalci".

Preberite še: