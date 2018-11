Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1975 je v letalski nesreči umrl angleški dirkač Graham Hill. Velja za enega od največjih voznikov v zgodovini formule 1. Uspelo mu je dobiti tri najbolj cenjene naslove (svetovno prvenstvo formule 1, 500 milj Indianapolisa in 24 ur Le Mansa), kar ni uspelo nobenemu drugemu dirkaču.

Svetovni prvak v formuli ena je postal v letih 1962 z BRM in 1968 z Lotusom. V 17-letni karieri je odpeljal 176 dirk, zbral 14 zmag in 36 uvrstitev na stopničke.

Upokojil se je leta 1975, istega leta pa tudi izgubil življenje. Z letalom piper aztec, ki ga je kupil in tudi sam pilotiral, je na poti s francoskega dirkališča Paul Ricard v megli strmoglavil na Arkleysko igrišče za golf v Londonu. Vseh šest potnikov je umrlo na kraju nesreče.

Grahamov sin Damon Hill je bil prav tako dirkač formule ena in leta 1997 z Williamsom osvojil naslov svetovnega prvaka. Oče in sin Hill sta poleg Kekeja in Nica Rosberga edina oče in sin z naslovoma svetovnega prvaka v formuli ena.

Zgodilo se je še:

Leta 1899 je Joan Gamper ustanovil Barcelono, ki je pozneje postala eden od najboljših in najbolj prepoznavnih nogometnih klubov na svetu. Osvojila je tudi pet evropskih naslovov, 24-krat pa špansko državno prvenstvo in 28-krat španski kraljevi pokal.

Leta 1924 se je odprla dvorana Montreal Forum, v kateri so tekme med letoma 1926 in 1996 igrali hokejisti moštva NHL Montreal Canadiens.

Leta 1947 se je rodil Marko Ilešič, eden od najbolj priznanih nogometnih delavcev v Sloveniji. Doktor pravnih znanosti je bil tik pred razpadom Jugoslavije predsednik tamkajšnje nogometne zveze, pri NZS pa je vrsto let opravljal naloge podpredsednika. Bil je tudi član pritožbenega sodišča UEFA in FIFA ter hkrati delegat na tekmah. Ilešič je bil tudi zadnji predsednik NZS pred Zavrlom.

Leta 1972 se je rodil avstrijski smučarski skakalec Andreas Goldberger. Med letoma 1991 in 2005 je dobil 20 tekem za svetovni pokal. V sezonah 1992/93, 1994/95 in 1995/96 je osvojil tudi veliki kristalni globus za skupno zmago. V Planici je leta 1994 kot prvi človek preletel 200 metrov, a podrsal, rekorder je postal šest let pozneje, ko je poletel 225 metrov.

Leta 1973 se je rodil eden od najboljših valižanskih nogometašev Ryan Giggs. Sodeloval je pri vseh največjih uspehih Manchester Uniteda. Z rdečimi vragi je osvojil 13 naslovov angleškega prvaka (1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011 in 2012), Ligo prvakov (1999, 2008) in štiri pokale FA (1994, 1996, 1999 in 2004).

Leta 1974 je v 70. letu starosti umrl ameriški boksar James J. Braddock, znan pod vzdevkom "Cinderella Man" (Pepelko). Rodil se je leta 1905, od 1935 do 1937 pa je bil svetovni prvak težke kategorije.

Leta 1991 je ženska nogometna reprezentanca ZDA osvojila prvi naslov svetovnih prvakinj, potem ko so njene igralke na sploh prvem tovrstnem prvenstvu, sicer prirejenem na Kitajskem, v finalu premagale svoje tekmice z Norveške z izidom 2:1.

Leta 1998 je na svetovnem teniškem prvenstvu v Hannovru Španec Alex Corretja v napetem, maratonskem finalnem obračunu premagal rojaka Carlosa Moyo s 3:6, 3:6, 7:5, 6:3 in 7:5. Ta naslov je tudi največja lovorika v Špančevi karieri.

Leta 2002 je slovenski smučarski skakalec Primož Peterka zmagal na uvodni tekmi svetovnega pokala v Kuusamu na Finskem. To je bila njegova 14. zmaga v karieri, vendar prva po štirih sezonah – pred tem je namreč zadnjič je slavil 15. marca 1998 na Holmenkollnu. Tisto leto se je veselil druge zaporedne zmage v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zadnjo, 15. zmago je Peterka slavil 1. januarja 2003 na novoletni turneji, na nemški skakalnici v Garmish-Partenkirchnu.

Leta 2008 je slovenska smučarska tekačica Petra Majdič v Kuusamu na Finskem še tretje leto zapored dobila šprintersko preizkušnjo. Majdičeva je bila najhitrejša v kvalifikacijah, s tekmicami pa je nato zlahka opravila tudi v četrtfinalu, polfinalu in finalu. Pri tem je vselej popravljala tudi najboljši čas. To je bila osma zmaga slovenske šampionke v svetovnem pokalu, do konca kariere jih je zbrala 24.

Leta 2015 je Britanec Tyson Fury v Düsseldorfu v Nemčiji v dvoboju težke boksarske kategorije premagal Ukrajinca Vladimirja Klička in mu vzel šampionske pasove WBA, IBF, WBO in IBO.

Rodili so se:

