Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1971 se je rodil eden najboljših teniških igralcev vseh časov Američan Pete Sampras. V svoji 15-letni profesionalni karieri je osvojil 64 turnirjev, od tega 14 turnirjev za grand slam, in sicer sedem v Wimbledonu, kjer je dobil kar 90 odstotkov vseh dvobojev.

Sampras je bil znan po natančnem in hitrem začetnem udarcu, zato je dobil vzdevek Pistol Pete, ter napadalni igri. Uspešno pot je končal z naslovom na OP Amerike leta 2002 proti velikemu tekmecu, rojaku Andreju Agassiju.

Danes 45-letni Sampras je na prvem mestu svetovne teniške lestvice preživel 286 tednov, kar je drugi najdaljši niz. Rekord je v lasti Švicarja Rogerja Federerja – 302 tedna.

Zgodilo se je …

Leta 1923 je bil v Kijevu odprt Olimpijski štadion, ki prejme 83.450 navijačev in spada med največje na svetu. Na njem tekme igrajo Dinamo in Arsenal Kijev ter ukrajinska reprezentanca.

Leta 1946 je bila v Genoi ustanovljena Sampdoria, ki spada med najboljše italijanske klube in je leta 1990 osvojila pokal UEFA.

Leta 1964 je v Avellanedi Independiente v finalu remiziral premagal Nacional z 1:0 in s skupnim izidom 1:0 osvojil pokal libertadores (južnoameriška različica lige prvakov).

Leta 1970 so v Parizu ustanovili nogometni klub FC de Paris, ki so ga isto leto združili s klubom Stade 1904 Saint-Germainen-Laye v današnji Paris St Germain FC. Klubov matični štadion je Park princev, ki ima kapaciteto 48.527 obiskovalcev, uradni klubski dresi pa so modro-rdeči.

Leta 1983 je v prometni nesreči v 62. letu starosti umrl Artemio Franchi, ki spada med najbolj priznane italijanske nogometne funkcionarje vseh časov. Bil je predsednik Italijanske nogometne zveze od let 1966 do 1976.

Leta 1972 je postal predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), dve leti pozneje pa bil imenovan še za podpredsednika Svetovne nogometne zveze (Fifa).

Leta 1977 je Danilo Popivoda na tekmi Bundeslige zabil gol za Eintracht Braunschweig pri zmagi nad Schalkejem s 3:1.

Leta 1984 so se v Los Angelesu so se končale 23. olimpijske igre, na katerih je sodelovalo 6.829 športnikov iz 140 držav.

Leta 1995 je ameriška atletinja Kim Batten na svetovnem prvenstvu postavila svetovni rekord na 400 metrov ovire s časom 52,61. Zdajšnja rekorderka je Rusinja Julija Pečonkina s časom 52,34.

Leta 1998 so nogometaši Maribora v kvalifikacijah za ligo prvakov v Ljudskem vrtu premagali PSV iz Eindhovna z 2:1. na povratni tekmi so bili boljši Nizozemci in napredovali.

Leta 2018 je slovenski telovadec Sašo Bertoncelj na evropskem prvenstvu v Glasgowu na konju z ročaji osvojil srebrno odličje. Drugo mesto si je delil s Hrvatom Robertom Seligmanom. Zmagal je Irec Rhys McClenaghan. Bertoncelj si je pritelovadil tretjo kolajno na prvenstvih stare celine, leta 2010 v Birminghamu in leta 2014 v Moskvi je bil tretji.

Rodili so se …

1948 – nekdanji slovenski hokejist Gorazd Hiti

1966 – nekdanji angleški nogometaš Les Ferdinand

1972 – nekdanji irski nogometaš Mark Kinsella

1976 – nekdanji ameriški košarkar Antoine Walker

1977 – nekdanji danski nogometaš Jesper Grønkjær

1981 – francoski nogometaš Djibril Cisse

1983 – nizozemski nogometaš Klaas-Jan Huntelaar

1988 – britanski boksar Tyson Fury

1990 – italijanski nogometaš Mario Balotteli