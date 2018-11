… leta 2016 je v Kolumbiji strmoglavilo letalo s 77 osebami na krovu. Med njimi so bili tudi člani brazilskega nogometnega kluba Chapecoense. V nesreči je umrlo 71 potnikov. Nogometno odpravo Chapecoenseja je sestavljajo 22 igralcev, prav toliko je bilo na letalu tudi brazilskih predstavnikov sedme sile. Šest oseb je nesrečo preživelo.

Letalo british aerospace 146 venezuelske letalske družbe Lamia je vzletelo z brazilskega letališča Guarulhos v Sao Paulu, po postanku v Boliviji pa pot nadaljevalo v kolumbijsko mesto Medellin. A na cilj nikoli ni prispelo.

Kontrola poletov je stik z letalom izgubila pri gori El Gordo blizu kraja La Union nekaj minut pred polnočjo po tamkajšnjem času. Na omenjenem območju so se v zadnjih urah pred nesrečo pojavljale nevihte, zaradi katerih so predvidoma nastajale turbulence.

Foto: Guliver/Getty Images

Člani brazilskega nogometnega prvoligaša Chapecoense so se tega potovanja še kako veselili. Sploh prvič v zgodovini so se uvrstili v finale južnoameriškega nogometnega pokala. V Kolumbiji bi se morali na prvi tekmi pomeriti z ekipo Atletica Nacional, a srečanja niso dočakali.

Številni so se spraševali, ali se bo klub po takšni tragediji še postavil na noge. Leto pozneje z novimi močmi zasedajo sredino lestvice brazilske serie A (9. mesto).

Zgodilo se je še:

Leta 1885 je nogometna reprezentanca ZDA odigrala prvo tekmo. V Newarku se je pomerila s Kanado in izgubila z 0:1. Ta tekma sicer ni bila uradna, za prvo uradno Američani štejejo obračun s Švedsko leta 1916.

Leta 1906 je bila odigrana prva nogometna tekma na Hrvaškem, ko sta se na trgu v Zagrebu med sabo pomerili dve domači moštvi. Hrvaška nogometna zveza je bila ustanovljena leta 1912, mednarodna zveza Fifa pa jo je uradno priznala deset let pozneje.

Leta 1939 je v 79. letu starosti umrl izumitelj košarke James Naismith.

Leta 1978 je argentinski nogometni klub Boca Juniors v finalu pokala libertadores (južnoameriška različica lige prvakov) v Buenos Airesu v povratni tekmi s 4:0 premagal kolumbijski Deportivo Cali in s skupnim izidom 4:0 osvojil pokal.

Leta 1989 je slavna romunska telovadka Nadia Comanechi iz svoje domovine prebegnila na Madžarsko, nato pa prek Avstrije v Združene države Amerike.

Leta 1992 je francoski nogometaš Eric Cantona za 1,2 milijona funtov prestopil iz Leeds Uniteda v Manchester United. Z njegovim prihodom na Old Trafford se je začel preporod rdečih vragov. Cantona je z Leedsom osvojil angleško prvenstvo v sezoni 1991/1992, v naslednji sezoni pa je z odličnimi igrami zagotovil prvi naslov Manchester Unitedu po letu 1967. Cantona je sodeloval tudi pri naslovih v letih 1994, 1996 in 1997, ko je tudi končal kariero.

Leta 1993 sta se v slovenskem nogometnem državnem prvenstvu v večnem derbiju pomerila Olimpija in Maribor. Tekma, ki si jo je na štadionu zaradi velikega snežnega meteža ogledalo tisoč gledalcev, se je končala z remijem z 1:1.

Leta 1999 je ameriški teniški igralec Pete Sampras v finalu teniškega mastersa v Hannovru premagal rojaka Andrea Agassija s 6:1, 7:5 in 6:4. Sampras je že petič osvojil neuradni naslov svetovnega prvaka, v žep pa je pospravil 1,3 milijona dolarjev.

… leta 1999 je Paragvajec Jose Luis Chilavert postal prvi vratar v nogometni zgodovini, ki je na eni tekmi dosegel tri zadetke. Na tekmi argentinskega prvenstva med Velezom iz Sarsfielda in Ferrom Carril Oeste je bil trikrat natančen z enajstih metrov.

Chilavert, ki je športno pot končal novembra 2004, je v karieri dosegel 62 golov (45 z enajstih metrov in 17 iz prostih strelov), osem zadetkov je zbral tudi za paragvajsko reprezentanco.

Štiri od teh je zabil v kvalifikacijah za SP 2002, na katerem je potem v tretji tekmi Paragvaja (prejšnji dve je "počival", ker ga je Fifa suspendirala za štiri tekme) nastopil proti Sloveniji in se s soigralci veselil zmage s 3:1. Na tej tekmi Chilavert ni bil strelec, od Slovencev pa se je med strelce vpisal le Milenko Ačimović, ki je zadel za vodstvo v 45. minuti prvega polčasa.

Leta 2001 so nogometaši münchenskega Bayerna po 25 letih drugič v zgodovini evropskemu naslovu dodali naslov najboljšega kluba na svetu. V medcelinskem pokalu v Tokiu so po podaljšku z 1:0 premagali argentinsko Boco Juniors. Strelec odločilnega zadetka je bil v 109. minuti Samuel Kuffour.

Leta 2004 so rokometaši Celja Pivovarne Laško v finalu evropskega superpokala v Ciudad Realu premagali Kiel s 30:29. Junaka zmage sta bila Sergej Rutenka z desetimi zadetki in vratar Gregor Lorger z 18 obrambami.

Leta 2004 so teniške igralke Rusije prvič v zgodovini osvojile pokal federacij, potem ko so s 3:2 premagale branilke naslova Francozinje. Odločala je igra dvojic, v kateri sta Vera Zvonareva in Anastazija Miskina s 6:4 in 7:6 premagali Emilie Loit in Marion Bartoli.

Rodili so se:

1925 – pokojni madžarski nogometaš József Bozsik

1953 – nekdanja ruska atletinja Nadežda Olizarenko

1953 – slovenski nogometni trener Tomaž Kavčič

1955 – nekdanji italijanski nogometaš Alessandro Altobelli

1964 – nekdanji nemški alpski smučar Armin Bittner

1969 – nekdanja irska atletinja Sonia O'Sullivan

1976 – nekdanji slovenski nogometaš Andrej Razdrh

1984 – avstralski košarkar Andrew Bogut

1984 – kanadski hokejist Marc Andre Fleury