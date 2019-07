Anže Kopitar leta 2005. Foto: Getty Images … leta 2005 je ameriški hokejski klub Los Angeles Kings na naboru lige NHL izbral slovenskega asa Anžeta Kopitarja.

Draft leta 2005 je bil sicer neobičajen, sezona v najmočnejši hokejski ligi na svetu je zaradi stavke hokejistov odpadla, nabor, ki ga je gostila kanadska Ottawa, pa je bil zaprt za javnost.

Prvi izbor tistega leta je bil kanadski virtuoz Sydney Crosby, ki ga je izbral Pittsburgh, najboljši slovenski hokejist, ki je bil na lestvicah skavtov najvišje uvrščeni Evropejec, pa je nov klub dobil kot 11.

Kopitarja takrat ni bilo v ZDA, nabor je spremljal na Švedskem v klubu Södertalje, za katerega je igral pred odhodom v ligo NHL.

LA je izbral dobro, saj je Kopitar v naslednjih letih več kot upravičil zaupanje in je danes najboljši posameznik moštva, ki je v letih 2012 in 2014 osvojilo Stanleyjev pokal.

Zgodilo se je še:

Leta 1905 je na 3. izvedbi kolesarske dirke po Franciji zmagal domačin Louis Trousselier.

Leta 1911 je deveti Tour de France dobil Francoz Gustave Garrigou.

Leta 1930 je Urugvaj na domačih tleh osvojil sploh prvi naslov svetovnega nogometnega prvaka, potem ko je pred 93.000 gledalci na štadionu Centenario v Montevideu v finalni tekmi premagal Argentino z rezultatom 4:2. Prvo nagrado za najboljšega strelca v zgodovini svetovnih prvenstev si je z osmimi doseženimi goli priboril argentinski napadalec Guillermo Stabile. Na tej tekmi je zadnjič za reprezentanco nastopil Hector Scarone, z 31 goli v 51 tekmah najboljši strelec Urugvaja vseh časov.

Leta 1932 so se v Los Angelesu odprle igre 10. olimpijade.

Leta 1939 je na najslavnejši kolesarski dirki na svetu zmagal Belgijec Sylvere Maes.

Leta 1948 je "Češka lokomotiva" Emil Zatopek na igrah v Londonu s časom 29:59,6 postavil olimpijski rekord v teku na 10 kilometrov.

Leta 1955 je na dirki po Franciji zmagal francoski kolesar Louison Bobet.

Leta 1966 je sporni gol, ki ga je v 10. minuti podaljška finalne tekme dosegel Geoff Hurst, zaznamoval 8. svetovno nogometno prvenstvo v Angliji, saj še danes ni enotnih mnenj o tem, ali se je po strelu žoga od prečke odbila za črto vrat ali ne. Tekmo, ki sta jo reprezentanci Anglije in Zahodne Nemčije igrali pred 96.924 obiskovalci čisto polnega štadiona Wembley v Londonu, so z izidom 4:2 dobili domači nogometaši ter tako osvojili svoj prvi (in do zdaj edini) naslov.

Leta 1983 je sovjetski dvigalec uteži Sergej Didik postavil svetovni rekord, ko je v sunku dvignil 261 kilogramov.

Leta 2004 je nekdanji zvezdnik angleškega nogometa Paul Gascoigne podpisal pogodbo z ameriškim Boston Unitedom, pri katerem pa je zdržal le enajst tekem.

Rodili so se:

1940 – nekdanji ameriški košarkar Billy Paultz

1957 – nekdanji argentinski nogometaš Nery Pumpido

1957 – nekdanji ameriški košarkar Bill Cartwright

1957 - nekdanji nizozemski kolesar Bert Oosterbosch

1958 – nekdanji britanski deseterobojec Daley Thompson

1959 – nekdanja nemška metalka kopja Petra Felke

1963 – nekdanji ameriški košarkar Chris Mullin

1964 – nekdanji nemški nogometaš in trener Jürgen Klinsmann

1973 – nekdanji švedski hokejist Markus Näslund

1974 – bolgarski nogometaš Radostin Kishishev

1977 – nekdanja ameriška odbojkarica Misty May-Treanor

1979 – portoriški košarkar Carlos Arroyo

1980 – italijanska odbojkarica Sara Anzanello

1981 – ameriški motociklist Nicky Hayden

1989 – španski motociklist Aleix Espargaro

1991 - slovenska alpska smučarka Tina Robnik