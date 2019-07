Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1982 je na 69. dirki po Franciji zmagal legendarni francoski kolesar Bernard Hinault.

Hinault je po 3.512 kilometrih dirkanja za 6 minut in 21 sekund premagal Nizozemca Joopa Zoetemelka, na dirki je sicer dosegel štiri etapne zmage, prvi je ciljno črto prečkal tudi na Elizejskih poljanah v Parizu.

To je bila njegova četrta zmaga na najslavnejši kolesarski dirki na svetu, skupaj jo je osvojil petkrat (1978, 1979, 1981, 1982 in 1985).

Hinault je sploh zadnji francoski kolesar, ki je zmagal na domači dirki. Od leta 1985 Francozi niso več slavili domačega junaka.

Francija ima kljub dolgemu postu še vedno največ zmagovalcev na Touru, 21 njenih kolesarjev je osvojilo 36 skupnih zmag.

Zgodilo se je še:

Leta 1902 je bila ustanovljena Olimpia Asuncon, ki velja za najstarejši paragvajski klub. Ustanovil jo je Nizozemec William Paats.

Leta 1937 je na 31. kolesarski dirki po Franciji zmagal Francoz Roger Lapebie.

Leta 1948 se je zmage na 35. kolesarski dirki po Franciji veselil legendarni Italijan Gino Bartali.

Leta 1981 so protestniki proti apartheidu v Hamiltonu na Novi Zelandiji vdrli na igrišče in prekinili ragbijsko tekmo med reprezentancama Nove Zelandije in Južne Afrike.

Leta 1987 je nogometna reprezentanca Sovjetske zveze v Torontu v finalu svetovnega prvenstva do 17 let prišla do naslova prvakov, potem ko je premagala Nigerijo s 3:1 po streljanju enajstmetrovk (po rednem delu tekme je bilo 1:1).

Leta 1992 so se v Barceloni v Španiji s slavnostno otvoritvijo začele igre 25. olimpijade.

Leta 1992 je na prijateljski tekmi v San Salvadorju proti Salvadorju (2:1) prvič za Mehiko zaigral Claudio Suarez, ki je skupaj zbral kar 178 tekem, kar je mehiški rekord. Prispeval je šest golov.

Leta 1993 je španski kolesarski as Miguel Indurain zmagal na 80. izvedbi dirke po Franciji. To je bila njegova tretja od petih zmag na Touru (1991, 1992, 1993, 1994, 1995).

Leta 1999 je zloglasni ameriški kolesar Lance Armstrong zmagal na svoji prvi dirki po Franciji. Do leta 2005 je konkurenco pokoril še šestkrat, a so vseh njegovih rekordnih sedem zmag je bilo po razkritju, da si je pri njih pomagal z nedovoljenimi poživili, izbrisali iz zgodovinskih knjig.

Leta 2004 je nogometna reprezentanca Brazilije v finalu južnoameriškega pokala (Copa America) premagala Argentino po streljanju enajstmetrovk s 4:2. Po rednem delu igre je bil izid 2:2, Brazilci pa so izenačujoči gol zabili v 93. minuti. Rešil jih je Adriano, ki je bil s sedmimi goli tudi najbolj uspešen strelec prvenstva.

Leta 2010 je na 97. kolesarski dirki po Franciji zmagal Luksemburžan Andy Schleck. Schleck je bil za zmagovalca razglašen po tem, ko je Španec Alberto Contador, ki je tistega leta v Pariz pripeljal z najboljšim časom, padel na dopinškem testu in so mu zmago odvzei.

Leta 2012 so se v Londonu začela tekmovanja na igrah 30. olimpijade. Slavnostno odprtje se je odvilo 27. julija.

Rodili so se:

1921 – pokojni francoski alpinist Lionel Terray

1925 – pokojni kanadski hokejist Eddie Mazur

1941 – pokojni ameriški košarkar Nate Thurmond

1957 – nekdanji kanadski alpski smučar Steve Podborski

1964 – nekdanji ameriški hokejist Tony Granato

1965 – nekdanji avstralski ragbijaš Dale Shearer

1967 – nekdanji norveški nogometaš Tommy Skjerven

1971 – nekdanji slovenski nogometaš Aleš Križan

1971 – nekdanji ameriški košarkar Tracy Murray

1973 – nekdanji angleški nogometaš Kevin Phillips

1979 – angleški igralec snookerja Ali Carter

1981 – ciprski nogometaš Constantinos Charalambidis

1983 – srbski košarkar Nenad Krstić

1985 – brazilski dirkač Nelson Piquet jr.

1986 – brazilski nogometaš Givanildo Vieira de Sousa, bolj znan kot Hulk

1987 – brazilski nogometaš Fernando Francisco Reges Mouta, bolj znan kot Fernando

1988 - irski nogometaš Anthony Stokes

1990 - slovenski rokometaš Darko Cingesar