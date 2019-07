Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Stanko Gruden, STA … leta 2006 so nogometaši Maribora gostili povratno tekmo tretjega kroga pokala Intertoto, v katerem jim je nasproti stal španski prvoligaš in sezono pred tem polfinalist lige prvakov Villareal.

Vijolice so že na prvi tekmi na gostovanju presenetile in zmagale z 2:1, a samozavestni Španci so v štajersko prestolnico prišli z le enim ciljem – skupno zmago. Več kot devet tisoč gledalcev je v Ljudskem vrtu prvi zadetek dočakalo v 85. minuti, ko je za goste zadel Nihat Kahveci.

V dramatični končnici, polni prekrškov in živčnosti, zaradi katerih so člani Villareala tekmo končali s tremi igralci manj, je v 89. minuti na 1:1 izenačil Gorazd Zajc in postavil končni izid.

Varovanci Marijana Pušnika so lahko začeli slaviti, Villareal je bil na kolenih, Maribor pa je postal eden od 11 zmagovalcev pokala Intertoto in se uvrstil v zadnji krog kvalifikacij za Pokal Uefa. Njihove načrte je nato prekrižal beograjski Partizan.

Zgodilo se je še ...

Leta 1923 je skupni zmagovalec Dirke po Franciji postal Francoz Henri Pelissier, leta 1972 je na 59. slavil Belgijec Eddy Mercx, leta 1970 je na 60. na prvi stopnički stal Španec Luis Ocana, leta 1979 je na 66. slavil Francoz Bernard Hinault, leta 1984 je 71. dobil Francoz Laurent Fignon, leta 1990 je 77. pripadla Američanu Gregu LeMondu, leta 2012 pa je na 99. slavil je Britanec Bradley Wiggins.

Leta 1927 je bil ustanovljen italijanski nogometni prvoligaš Roma, ki je v domačem prvenstvu do zdaj trikrat zmagal (1941/1942,1982/1983, 2000/2001).

Leta 1980 je nekdanji ruski plavalec Vladimir Salnikov, ki je nastopal za Sovjetsko zvezo, na olimpijskih igrah v Moskvi kot prvi človek v zgodovini 1.500 metrov preplaval pod 15 minutami (14:58.27).

Leta 2005 je ruska atletinja Jelena Išinbajeva na mitingu v Londonu postala prva ženska, ki je v skoku s palico preskočila pet metrov.

Rodili so se ...

1909 – pokojni italijanski dirkač Dorino Serafini

1931 – nekdanji kanadski hokejist Leo Labine

1940 – nekdanji ruski rokometaš Jurij Klimov

1949 – nekdanji finski atlet Lasse Viren

1961 – nekdanji britanski dirkač Calvin Fish

1962 – nekdanji ameriški košarkar Alvin Robertson

1963 – nekdanji španski nogometaš Emilio Butragueño

1964 – nekdanji ameriški košarkar Rafael Addison

1970 – nekdanji ruski hokejist Sergej Zubov

1971 – nekdanja ameriška nogometašica Kristine Marie Lilly

1975 – nekdanji ameriški košarkar Sam Jacobson

1978 – nekdanji danski nogometaš Dennis Rommedahl

1980 – nogometaš Aleš Čeh, nizozemski nogometaš Dirk Kuyt

1983 – belgijski kolesar Dries Devenyns

1984 – angleški nogometaš Stewart Downing

1985 – avstralska plavalka Jessica Abbott

1987 – švedska tekačica na smučeh Charlotte Kalla

1988 – nemški nogometni vratar Thomas Kraft

1991 – slovenski rokometaš Matej Gaber, angleški nogometaš Matty James