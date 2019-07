Foto: Reuters ...leta 2017 je Primož Roglič poskrbel za enega največjih uspehov slovenskega kolesarstva. Na dirki po Franciji je Zasavec zmagal v 17. etapi in osvojil prvo slovensko etapno zmago na Touru.

S konkurenco je pometel v 183 kilometrov dolgi alpski etapi med krajema La Mure in Serre Chevalier. Zasavec je odločilni napad sprožil dobrih 34 kilometrov pred ciljem na vzponu na prelaz Galibier.

Roglič je bil večino dneva v begu. Že na predzadnjem vzponu na Telegraphe je tik pod vrhom napadel in preveril pripravljenost soubežnikov. Na vzponu najvišje kategorije, na prelaz Galibier, pa je začel napadati zares. Prvi poskusi nekdanjega smučarskega skakalca niso obrodili sadov, dobrih 34 kilometrov pred ciljno črto v Serre Chevalierju pa se je odpeljal naprej in se ni več oziral nazaj. Prednost je večal iz metra v meter, čez 2.642 metrov visoki Galibier je prišel prvi in s prednostjo več kot minute. Do velikega uspeha ga je ločil le še dolg spust, kjer pa večjih težav ni imel.

"Noro. Neverjetno. Nimam besed. Za vedno si bom zapomnil ta dan. Ne najdem občutkov, kasneje bom ugotovil, kako veliko stvar sem dosegel. Načrt je bil napasti na Galibier. Moja punca in družina so danes tu. Ko sem videl vse slovenske zastave, sosede, družino ob trasi, je bilo res noro," je bil vesel Roglič. Na zmagovalnem odru je etapno zmago proslavil s telemarkom.

... leta 2005 se je na prijateljski tekmi med Birminghamom in norveškim Brannom iz Bergna, pri katerem je bil na preizkušnji, hudo poškodoval Fabijan Cipot.

Slovenski branilec, z norveškim moštvom naj bi pogodbo podpisal po omenjeni tekmi, je po grobem prekršku Marcosa Painterja v bolečinah obležal na zelenici. Kot se je pozneje izkazalo, je Cipot utrpel odprt zlom golenice. Njegov nastop je bil predviden le za prvi polčasi, poškodba pa je prišla prav ob koncu tega.

Takrat 29-letni nogometaš je moral na operacijo, po prvih napovedih pa naj bi bil po prekršku Angleža, ki si je prislužil le rumeni karton, z zelenic odsoten vsaj sedem mesecev. Najbolj črnogledi so napovedovali celo Cipotov konec kariere.

Kdo ve, kam bi Prekmurca še zapeljala nogometna pot, če usodnega dne njegovega življenja ne bi zaznamovala težka poškodba. Po nekajmesečnem okrevanju se je vrnil na nogometna igrišča, spomladi leta 2006 je zaigral za Nafto, nato pa oblekel še dres Maribora, Luzerna, Rudarja in domače Mure.

Kariera slovenskega reprezentanta – članski reprezentančni dres je oblekel 26-krat, devetkrat tudi po poškodbi – se je končala leta 2013.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1903 je v Italiji rojeni francoski kolesar Maurice-Francois Garin postal zmagovalec premierne Dirke po Franciji, na kateri so morali prevoziti 2.428 kilometrov. Francoz je zmago ubranil leta 1904, a bil naknadno diskvalificiran. Obtožili so ga goljufanja, in sicer naj bi se s še nekaj preostalimi kolesarji med dirko vozil z avtomobilom in vlakom.

Leta 1908 je bil v Rotterdamu ustanovljen nizozemski Feyenoord, ki je do zdaj osvojil 14 naslovov državnega prvaka, bil 12-krat pokalni prvak, leta 1970 pa se okitil tudi z evropskim naslovom.

Leta 2006 je Gorica na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov gostila Linfield in remizirala z 2:2 ter s skupnim izidom 5:3 napredovala v naslednji krog. Za modro-bele je oba zadetka prispeval Miran Burgič.

Rodili so se …

1946 – nekdanji teniški igralec Ilie Nastase

1964 – nekdanja košarkarica Teresa Edwards

1967 – nekdanji teniški igralec Christian Bergström

1970 – pokojni košarkar in trener Brooks Thompson

1973 – nekdanja rokometašica in reprezentantka Branka Mijatovič

1974 – nekdanji teniški igralec Vincent Spadea

1980 – hokejist Tomo Hafner

1984 – nogometaš Ivo Prettner

1985 – košarkar LaMarcus Nurae Aldridge

1987 – borec v mešanih borilnih veščinah Jon Jones

1989 – nogometaš Norberto Murara Neto