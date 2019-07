Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Robert Kranjec se je v svetovnem pokalu veselil sedmih zmag. Foto: Žiga Zupan/Sportida

… leta 1981 se je rodil nekdanji slovenski smučarski skakalec Robert Kranjec. S skoki se je danes 37-letni Kranjec začel ukvarjati pri 11 letih, leta 1998 pa je postal član reprezentance.

Od leta 2001 je Kranjec nastopal v svetovnem pokalu, uveljavil pa se je kot eden najboljših letalcev na svetu. Leta 2012 je s poletom, dolgim 244 metrov, postavil slovenski rekord (pozneje ga je popravil Peter Prevc).

Z zlatimi črkami se je v slovenski športno zgodovino zapisal že leta 2002, ko je z dvema odličnima skokoma odločno pripomogel k slovenski bronasti kolajni na zimskih olimpijskih igrah (ob Kranjcu so bili v ekipi še Damjan Fras, Primož Peterka in Primož Žonta).

Svoj prvenec v svetovnem pokalu je Kranjec dočakal leta 2005, ko je zmagal v Kuusamu, skupno pa se je na najvišjo stopničko zavihtel sedemkrat. Smuči je v kot postavil letos marca, ko je v Planici poletel še zadnjič.

Kranjec je postal tudi prvi slovenski smučarki skakalec, ki je zmagal na planiški velikanki (leta 2012). Pred njim se je zmage veselil Primož Ulaga leta 1988, vendar na manjši skakalnici.

Zgodilo se je še …

Leta 1950 je Brazilija doživela enega najbolj bolečih porazov v svoji športni zgodovini. V finalu svetovnega prvenstva pred domačimi navijači je na Maracani v Riu de Janeiru pred več kot dvesto tisoč navijači izgubila proti Urugvaju z 1:2 in ostala prikrajšana za naslov.

Leta 1988 je Florence Griffith-Joyner v četrtfinalu državnega prvenstva v Indianapolisu v teku na 100 metrov postavila izjemen svetovni rekord. Ameriška atletinja je tekla s časom 10,49.

Leta 2017 je slovenska košarkarska reprezentanca deklet do 20 let je na evropskem prvenstvu na Portugalskem osvojila srebrno medaljo. V finalu so izbranke selektorja Damirja Grgića izgubile s Španijo s 63:73 (15:20, 36:37, 47:54).

Leta 2017 je švicarski teniški as Roger Federer še osmič dobil turnir na sveti travi in postal prvi teniški igralec v zgodovini tenisa, ki mu je to uspelo. V finalu Wimbledona je pometel s Hrvatom Marinom Čilićem, potem ko ga je premagal po treh nizih (6:3, 6:1, 6:4).

Rodili so se …

1951 – nekdanja slovenska atletinja Breda Babošek-Lorenci

1957 – nekdanji poljski nogometaš Wlodi Smolarek

1963 – nekdanji švedski tenisač Mikael Pernfors

1963 – slovenski nogometni selektor Srečko Katanec

1965 – nekdanji kanadski hokejist Claude Lemieux

1970 – nekdanji italijanski kolesar Fabio Casartelli

1974 – nekdaj avstralski košarkar Michelle Chandler

1975 – nekdanji francoski hokejist Jonathan Zwinkel

1981 – slovenski smučarki skakalec Robert Kranjec

1981 – ameriški košarkar Zach Randolph

1984 – slovenski telovadec Sašo Bertoncelj

1985 – hrvaški nogometaš Dejan Mezga

1985 – nekdanja slovenska paraolimpijka Mateja Pintar

1986 – ruski košarkar Timofey Mozgov

1987 – belgijski nogometaš Mousa Dembele

1988 – španski nogometaš Sergio Busquets

1989 – valižanski nogometaš Gareth Bale

1991 – angleški nogometaš Andros Townsend