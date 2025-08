Benjamin Šeško Foto: Guliverimage Prva ponudba angleškega kluba Newcastle United zdajšnjega kluba Benjamina Šeška RB Leipzig ni zadovoljila. V ponedeljek so tako v Nemčijo poslali novo: 80 milijonov evrov odškodnine in 10 milijonov evrov dodatkov. V torek pa se je v tekmo zanj uradno vključil še Manchester United. A ponudbe ni zvišal, temveč je po poročanju nemškega Bilda ponudil 85 milijonov evrov (dodatki vključeni). V Manchestru naj bi bili prepričani, da je slovenski reprezentant bolj naklonjen njihovemu klubu, zato so ponudili manj kot Newcaste. Zdaj je torej na potezi 22-letnik iz Radeč.

Kot piše angleški Sky Sports, je Šeško sicer naklonjen obema kluboma, a se zdaj res bolj nagiba k Manchestru. Leipzig naj bi dal Šešku proste roke, da se sam odloči, kam bo prestopil. Je pa prestop samo vprašanje časa, kar je nakazalo že dejstvo, da pretekli konec tedna na pripravljalni tekmi ni bil v kadru. Imata pa tako Manchester kot Newcastle napadalca na izhodnih vratih: rdeči vragi Rasmumsa Hojlunda (odšel je že Marcus Rashford), srake pa Alexandra Isaka. Za zadnjega so zavrnili prvo ponudbo Liverpoola. Če ne dobijo Šeška, ga niso pripravljeni prodati.

Newcastle je v prejšnji sezoni premier lige osvojil peto mesto in bo igral v ligi prvakov. To je zagotovo dejavnik, ki bi Šeška bolj navdušil zanj. Manchester United pa po skromnem 15. mestu v novi sezoni evropskih tekem sploh ne bo igral. A gre za klub, ki je angleški naslov osvojil kar 20-krat. Je pa res, da mu je nazadnje uspelo leta 2013. Newcastle je bil prvak štirikrat, a ima zadnji naslov dolgo brado, osvojili so ga pred 98 leti! Je pa Newcastle v vzponu, od leta 2021 je tudi v večinski lasti javnega finančnega sklada iz Savdske Arabije.