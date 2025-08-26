Oven

Zjutraj ne boste želeli vstati, saj vas misel na delo ne bo navduševala. Vseeno bo danes delovna storilnost na višku, zato boste kos vsem obveznostim. V službi boste zelo aktivni in delovno zagnani. Pazite na zdravje, saj se boste lahko zvečer počutili slabše in boste zelo utrujeni.

Bik

S problemom ste se borili kar nekaj časa. Dobili boste dragocen vpogled v celotno zadevo in še danes boste vedeli, kako jo boste rešili. Odgovor bo prišel od nepričakovanega vira. Kako boste odreagirali na novo informacijo v vaši situaciji, bo odvisno od tega, kako odprti boste za spremembe.

Dvojčka

To bo dan, ko boste imeli korist, ker se boste bolj zavedali vašega čustvenega stanja. Čeprav boste izkusili občutke, ki jih raje ne bi, nikar ne skrbite. Naučili se boste veliko o sebi, končno boste videli sebe in svoje probleme. Prilagodite perspektivo tako, da boste videli večjo sliko.

Rak

Čas bo pravi, da začnete deliti svoja čustva. Komunikacijske linije bodo odprte. Že težke teme boste obravnavali preprosto in rešili boste kar nekaj problemov. Sledite vašim občutkom in vsi problemi se bodo rešili. Vsekakor pa, preden se boste za kaj odločili, dobro premislite o poti do rešitve.

Lev

Danes vas bodo drugi ustrahovali, ker kar naprej iščete njihovo odobritev. Pripravite se na stres, do prepirov bo prihajalo tudi med vami in vašim partnerjem. Partner vam bo želel predstaviti vaš potencial. Ne vzemite tega kot kritiko, drugi v vas vidijo le več potenciala. Prisluhnite jim in mogoče boste razumeli, kaj vam želijo povedati.

Devica

Vaš bližnji prijatelj je zelo občutljiv in hitro ranjen zaradi tistega, kar pravijo drugi. Pomagajte mu in ga spravite ven ter počnita skupaj nekaj zabavnega. Nimate vseh odgovorov, ki jih išče, a že če ga boste odpeljali v družbo, mu bo dobro delo, saj bo takrat misli čisto preusmeril, vi pa se boste sprostili.

Tehtnica

Karkoli boste naredili, ne boste videli nobenega napredka. Lahko bo šlo za vaš pristop, morda bo napačen in vam ne bo pomagal. Velikokrat pričakujete nagrado za vaša dejanja takoj, kar privede do razočaranja. Svoj izziv pričnite brez primerjanja sebe z vsemi drugimi in tako boste štartali s pravim pristopom.

Škorpijon

Danes bosta v ospredju vaša ognjevitost in temperament. Na delovnem mestu se boste lahko zapletli v prepire s sodelavci, zato jim pustite prosto pot, naj tudi oni mirno predstavijo svoje argumente. Prisluhnite ljudem okoli vas in ne bodite nepotrpežljivi! Težave se bodo lahko pojavile tudi v odnosih s prijatelji. Pričakujte malce težji dan, zato si ne obetajte preveč.

Strelec

S partnerjem se bosta dobro razumela in oba si bosta želela biti v družbi in pokazati tudi drugim, kako sta srečna. Priredite zabavo ali pa povabite prijatelje na dobro vino in prigrizek ob gledanju filma ali najljubše oddaje. V vlogi gostitelja se boste izjemno znašli in to vam bo dobro delo. Uživali boste.

Kozorog

Pesimistične misli vas bodo povsem omrežile. Razočarani boste nad partnerjem, saj se vam bo zdelo, da vas ne razume. Tudi na delovnem mestu bodo od vas zahtevali več kot dogovorjeno. Recite ne, saj tudi vi niste stroj. Nejevoljni boste. Izogibajte se prepirom, če se boste le lahko, vseeno pa se postavite zase.

Vodnar

Počitek vam je dal nov zagon, ki ga boste danes potrebovali na vseh področjih. Pri delu boste res uspešni in zdelo se vam bo, da prehajate v povsem novo obdobje. Ta občutek vam bo všeč, saj je minilo že kar nekaj časa, odkar ste se nazadnje počutili tako dobro. Tudi razumevanje z bližnjimi bo izjemno, zato boste dobre volje.

Ribi

Danes boste čutili izjemno mero adrenalina. Na delovnem mestu boste nemirni, prav tako pa vas lahko čakajo presenetljivi odnosi z domačimi. Izogibajte se konfliktom! Premislite o tem, ali ne bi bilo morda bolje, da bi porabili to dodatno energijo za fizično aktivnost. Vsekakor bi vam koristila.