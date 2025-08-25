Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
13.23

Osveženo pred

33 minut

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 13.23

33 minut

Europark praznuje 25 let s štiridnevnim programom za vse generacije

Oglasno sporočilo
Europark_25let | Europark ob jubilejnem 25. rojstnem dnevu pripravlja vrhunske glasbene nastope. | Foto Europark

Europark ob jubilejnem 25. rojstnem dnevu pripravlja vrhunske glasbene nastope.

Foto: Europark

Mariborski Europark letos obeležuje 25 let. Jubilej bodo zaznamovali z veliko štiridnevno zabavo, ki bo združila vrhunske glasbene nastope priznanih izvajalcev, rojstnodnevne popuste, zabavna presenečenja in pester program za vso družino. Praznovanje se bo začelo 3. septembra in bo trajalo vse do sobote, 6. septembra.

Sreda, 3. september – Marko Škugor

Praznovanje se bo začelo v sredo, 3. septembra, ob 18. uri, ko bo obiskovalce s svojim izjemnim glasom navduševal hrvaški pevec Marko Škugor. Večer bo poln čustvenih melodij in vrhunske vokalne interpretacije, ki bo razveselila vse ljubitelje dobre glasbe.

V sredo, 3. septembra, bo obiskovalce s svojim izjemnim glasom navduševal Marko Škugor. | Foto: AV Studio / Europark d.o.o. V sredo, 3. septembra, bo obiskovalce s svojim izjemnim glasom navduševal Marko Škugor. Foto: AV Studio / Europark d.o.o.

Četrtek, 4. september – Fehtarji

Četrtkov večer bo od 18. ure v znamenju energije in dobre volje, saj na oder prihajajo priljubljeni Fehtarji. Njihova energična glasba in sproščena zabava bosta poskrbeli, da bo praznovanje doseglo pravo rojstnodnevno vzdušje.

Četrtkov večer bo v znamenju energije in dobre volje, saj na oder prihajajo priljubljeni Fehtarji. | Foto: AV Studio / Europark d.o.o. Četrtkov večer bo v znamenju energije in dobre volje, saj na oder prihajajo priljubljeni Fehtarji. Foto: AV Studio / Europark d.o.o.

Petek, 5. september – legendarni štajerski pevci

Petkov koncert ob 18. uri bo pravi poklon štajerski glasbeni sceni. Za izjemno vzdušje bodo poskrbeli legendarni štajerski glasbeniki: Alfi Nipič, Čudežna Polja in Rudi Šant. Program bo vodil komik Vinko Šimek, ki bo poskrbel za smeh in dobro voljo.
To bo večer, poln nostalgije, zabave in nepozabnih melodij.

Petkov koncert bo pravi poklon štajerski glasbeni sceni. | Foto: AV Studio / Europark d.o.o. Petkov koncert bo pravi poklon štajerski glasbeni sceni. Foto: AV Studio / Europark d.o.o.

Sobota, 6. september – praznovanje za vso družino z Ribičem Pepetom in 25 maskotami

Vrhunec štiridnevnega rajanja bo v soboto dopoldne, ko bo ob 11. uri oder zavzel Ribič Pepe in pričaral nasmehe na obraze najmlajših. Nato se bo po nakupovalnih ulicah sprehodilo kar 25 pisanih maskot – med njimi Labubu, Tačke na patrulji, Ježek Sonic, Žverca in Angel, Olaf, Maša in Medved in številni drugi. Spremljal jih bo DJ z razigranimi melodijami. Obiskovalce na koncu čaka tudi sladko presenečenje za veliki 25. rojstni dan.

V soboto, 6. septembra, obiskovalce čaka praznovanje za vso družino z Ribičem Pepetom in 25 maskotami. | Foto: AV Studio / Europark d.o.o. V soboto, 6. septembra, obiskovalce čaka praznovanje za vso družino z Ribičem Pepetom in 25 maskotami. Foto: AV Studio / Europark d.o.o.

Europark vas vabi, da se pridružite praznovanju, polnem glasbe, smeha in druženja. Za več informacij obiščite Europarkovo spletno stran in sledite družbenim omrežjem Facebook, Instagram in TikTok.

Naročnik oglasnega sporočila je EUROPARK D.O.O. 

