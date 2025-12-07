Kako okrepiti imunski sistem v zimskih dneh? Razkrivamo priročne in učinkovite nasvete.

Zimski meseci so čarobni, a pogosto tudi izziv za naše telo. Nižje temperature, manj sončne svetlobe, stres in hitrejši tempo življenja lahko oslabijo naš imunski sistem. Zato je še toliko pomembnejše, da mu namenimo dodatno pozornost. V nadaljevanju predstavljamo praktične in preverjene nasvete, kako okrepiti odpornost ter ostati vitalni tudi v hladnejših dneh.

Poskrbite za kakovosten spanec

Dober spanec je eden najmočnejših stebrov močne imunosti, saj se telo med spanjem regenerira, proizvaja imunske celice in uravnava hormone stresa. Ustvarite mirno večerno rutino, vsaj eno uro pred spanjem se izogibajte ekranom in poskrbite, da soba ni pretopla. Idealna dolžina spanca je med sedmimi in devetimi urami.

Foto: Shutterstock

Uživajte raznoliko in hranljivo prehrano

Prehrana ima ključno vlogo pri krepitvi odpornosti. Vitamini, minerali in antioksidanti pomagajo telesu pri obrambi pred virusi.

Kaj vključiti v svoj jedilnik?

Zelenjavo (zlasti listnato, korenovke, česen, čebulo),

sadje (citrusi, jagodičevje, kivi),

kakovostne beljakovine,

fermentirano hrano za dobro črevesno mikrobioto,

zdrave maščobe (oreščki, avokado, losos).

Foto: Shutterstock

Ne pozabite na vitamin D

Pozimi smo manj izpostavljeni soncu, zato je raven vitamina D pogosto prenizka. Ta vitamin je izjemno pomemben za pravilno delovanje imunskega sistema. V hladnejšem delu leta lahko razmislite o dodatku vitamina D3 (po posvetu s strokovnjakom) in ob sončnih dneh izkoristite nekaj trenutkov na dnevni svetlobi.

Foto: Shutterstock

Redno gibanje za boljšo odpornost

Zmerna telesna aktivnost krepi imunske celice, izboljšuje prekrvavitev in zmanjšuje stres. Dovolj so že 30 minut hoje dnevno, lahkotni tek, joga, ples ali domača vadba.

Foto: Shutterstock

Zmanjšajte stres

Dolgotrajen stres oslabi imunski sistem in poveča dovzetnost za bolezni. Pomagajo tehnike dihanja, meditacija, sprehodi v naravi, zapisovanje misli ali umirjena jutranja rutina.

Foto: Shutterstock

Ostanite hidrirani

Čeprav pozimi žeja ni tako izrazita, telo vseeno potrebuje zadostno količino tekočine. Hidriran organizem lažje izloča strupe in ohranja optimalno delovanje celic. Čez dan pijte vodo, nesladkan čaj, zeliščne napitke ali toplo vodo z limono.

Foto: Shutterstock

Podprite črevesje, ki je dom vašega imunskega sistema

Več kot 70 odstotkov imunskih celic je prav v črevesju. Uživajte probiotike in prebiotike, na primer kefir, grški jogurt, kislo zelje, kimči, polnovredna žita, banane, stročnice.

Foto: Shutterstock

Ne pretiravajte z alkoholom in sladkorjem

Pretirano uživanje alkohola in sladkorja oslabi imunsko funkcijo ter obremeni jetra, zato je pomembno, da omejite sladke prigrizke in alkoholne pijače, namesto tega pa izberite temno čokolado, sveže sadje ali tople zeliščne napitke.

Foto: Shutterstock

Poskrbite za primerno oblačenje in toplotno ravnovesje

Hladno vreme samo po sebi ne povzroči bolezni, a nenadne temperaturne spremembe lahko obremenijo telo. Oblecite se po plasteh in zaščitite ključne dele telesa, kot so vrat, glava, roke in stopala.

Foto: Shutterstock

