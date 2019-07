[video: 59164 / ]

Italijanski trener Claudio Ranieri je z Leicestrom spisal športno pravljico in osvojil angleški naslov. Foto: Reuters

… pred štirimi leti je angleški prvoligaš Leicester za novega trenerja imenoval Italijana Claudia Ranierija. Leicester City se je sezono poprej komaj obdržal v prvoligaški druščini, Ranieri pa je na njihov klop sedel po neuspehu z grško izbrano vrsto, kjer so ga odpustili po porazu s Ferskimi otoki.

Mnogi so se takrat smejali in govorili, da si večni poraženec, ki v svoji dolgoletni karieri ni osvojil nič omembe vrednega, niti ne zasluži boljšega kluba. Kdo bi si mislil, da bo ravno v klubu, od katerega se ni nič pričakovalo, dosegel najboljši rezultat kariere.

Leicester je bil v vrhu angleškega prvenstva praktično celotno preteklo sezono in spisal pravljico, ki je najbrž ne bomo videli nikoli več.

Na krilih odličnih Jamieja Vardyja in Riyada Mahreza, za katera je odštel manj kot dva milijona evrov, je osvojil nepredstavljivo – dva kroga je klub imel neulovljivo prednost in se veselil naslov angleškega prvaka, s tem pa so si priigrali nastop v ligi prvakov. V prihodnji sezoni so se v Evropi uvrstili med osem najboljših.

Zgodilo se je …

Leta 1967 je na Dirki po Franciji umrl kolesar Tom Simpson. Britanec je bil v igri za skupno zmago. Pred 13. etapo je bil odločen, da si bo priboril mesto vodilnega, zato je v etapi do Mont Ventouxa vzel amfetamine, ob vzponu pa je spil še nekaj vina, ki so mu ga ponudili gledalci.

Malo pred vrhom klanca je Simpsona zmanjkalo. Sestopil je s kolesa in se kmalu zgrudil. Obdukcija je razkrila, da je bila za smrt britanskega kolesarja kriva mešanica amfetaminov in alkohola, tragičen dogodek pa je zelo vplival na razvoj kolesarstva, saj so leto pozneje uvedli dopinške teste.

Leta 1988 je na tekmi proti Avstraliji v Sydneyju pri porazu z 1:4 prvič za Argentino nastopil legendarni Diego Pablo Simeone, ki je za 'gavče' skupaj nastopil kar 106-krat, kar ga uvršča na drugo mesto večne lestvice. Zabil je enajst golov.

Leta 2002 je na tekmi oceanskega pokala proti Novi Zelandiji v Aucklandu (0:1) zadnjič za reprezentanco nastopil najboljši strelec v zgodovini Avstralije Damian Mori, ki je v 45 tekmah zabil 29 golov.

Leta 2004 je umrl eden najboljših portugalskih branilcev vseh časov Germano Luis de Figueiredo, ki je dolga leta nosil dres Benfice. Star je bil 71 let.

Leta 2005 je Sao Paulo v povratni tekmi finala pokala libertadores (južnoameriška različica lige prvakov) s 4:0 premagal Atletico Paranaense in s skupnim izidom 5:1 osvojil pokal.

Leta 2005 so Domžale na prvi tekmi 1. predkroga pokala UEFA gostovale pri Domagnanu v San Marinu in zmagale s 5:0. Gole so zabili Janez Zavrl, Dalibor Stevanović, Aleš Kačičnik in Nikola Nikezić, ki se je med strelce vpisal dvakrat. Na povratni tekmi so Domžalčani zmagali s 3:0 in brez težav napredovali.

Leta 2006 je bil torinski Juventus zaradi vpletenosti v podkupovalno afero izključen v drugo ligo, prav tako pa so torinskemu nogometnemu klubu odvzeli naslova italijanskega prvaka za leti 2005 in 2006.

Leta 2006 je Barcelona naznanila, da je sklenila sodelovanje z dobrodelno organizacijo Unicef, katere ime je na dresih nosila do leta 2011. Prej katalonski nogometni ponos nikoli ni imel sponzorskega napisa na svoji športni opravi.

Leta 2015 je angleški reprezentant Raheem Sterling iz Liverpoola prestopil k Manchester Cityju, ki je zanj odštel 49 milijonov funtov oziroma 68 milijonov evrov. Dvajsetletnik je s tem postal najdražji britanski nogometaš vseh časov

Rodili so se …

1979 – nekdanji dominikanski igralec bejzbola Bernie Castro

1979 – nekdanji ruski nogometaš Sergej Ignaševič

1975 – nekdanji ameriški košarkar Eric Dampier

1983 – ruski tenisač Igor Andrejev

1984 – maroški nogometaš Mounir El Hamdaoui

1984 – slovenski nogometni vratar Samir Handanović

1986 – nekdanji ruski hokejist Nikolaj Kulemin

1987 – angleški nogometaš Adam Johnson

1988 – irski UFC zvezdnik Conor McGregor

1988 – angleški nogometaš James Vaughan

1994 – slovenska plavalka Tjaša Vozel

1991 – ameriški košarkar Shabazz Napier

1995 – nemški nogometaš Serge Gnabry