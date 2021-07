Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Getty Images … leta 1960 je Sovjetska zveza v finalu prvega evropskega prvenstva v Parizu na Parku princev z 2:1 po podaljšku premagala Jugoslavijo.

Jugoslavijo je v vodstvo popeljal Milan Galić, ki je legendarnega sovjetskega vratarja Leva Jašina premagal v 43. minuti tekme. Kmalu po začetku drugega polčasa, v 49. minuti tekme, so Sovjeti izenačili z golom Slave Metrevelija, odločilni gol pa je v 113. minuti zabil Viktor Ponedelnik.

Komplet odličij so pobrale socialistične države, saj je v tekmi za tretje mesto Češkoslovaška z 2:0 porazila Francijo.

Zgodilo se je še …

Leta 1977 je Sovjetska zveza v El Menzahu v Tuniziji v finalu svetovnega prvenstva do 20 let prišla do naslova prvakov, potem ko je premagala Mehiko z 9:8 po streljanju enajstmetrovk (po rednem delu tekme je bilo 2:2).

Leta 1991 je južnoafriška reprezentanca v kriketu ponovno sprejeta v Svetovno zvezo za kriket, po tem, ko je JAR opustila politiko apartheida.

Leta 1994 je na tekmi svetovnega prvenstva v ZDA zadnjič za Nemčijo nastopil Rudi Völler, ko je Elf v New Yorku izgubil proti Bolgariji z 1:2. Skupno je ta odlični napadalec v izbrani vrsti nastopil kar 90-krat in zabil 47 golov, kar ga uvršča na drugo mesto večne lestvice strelcev.

Leta 2018 je Luka Dončić tudi uradno postal član Dallas Mavericks in s tem začel novo poglavje v ligi NBA, v kateri je že v svoji prvi sezoni navdušil, postal je tudi novinec leta. Podpisal je triletno pogodbo v vrednosti 18,5 milijona dolarjev.

Leta 2019 je Maribor na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za nastop v skupinskem delu lige prvakov v Reykjaviku s 3:0 premagal domači Valur in si pred povratno tekmo v Ljudskem vrtu priigrali veliko prednost.

Rodili so se …

1899 – Heiri Suter, švicarski kolesar

1921 – Jake LaMotta, ameriški boksar

1922 – Herb McKenley, jamajški atlet

1925 – Dorothea Hochleitner, avstrijska alpska smučarka

1943 - Arthur Ashe, ameriški teniški igralec

1945 – Virginia Wade, britanska teniška igralka

1948 – Chico Resch, kanadski hokejist, igral v ligi NHL

1949 – Anna Czerwinska, poljska alpinistka

1952 – Ludmila Turiščeva, ruska telovadka

1964 – Wilfried Peeters, belgijski kolesar

1966 – Christian Stangl, avstrijski smučar in alpinist

1968 – Hassiba Boulmerka, alžirska atletinja

1971 – Adam Foote, kanadski hokejist, igral je v ligi NHL

1975 – Alain Nesreddine, kanadski hokejist, igral je v ligi NHL

1976 – Lars Ricken, nemški nogometaš

1976 - Edmilson Gomes, brazilski nogometaš

1976 - Ludovic Giuly, francoski nogometaš

1979 - Mvondo Atangana, kamerunski nogometaš

1980 - Blaž Medvešek, slovenski plavalec

1981 - Davor Janžič, slovenski balinar

1982 - Nejc Brodar, slovenski smučarski tekač

1982 - Sebastian Mila, poljski nogometaš

1983 - Ondrej Zdrahala, češki rokometaš

1985 - Jared Dudley, ameriški košarkar

1985 – Mario Gomez, nemški nogometaš

1988 - Antonio Brown, ameriški igralec ameriškega nogometa

1989 - Carlos Zambrano, perujski nogometaš

1990 - Tom Kočevar Desman, slovenski teniški igralec

1991 - Nikita Kacalapov, ruski umetnostni drsalec

1995 - Ada Hegerberg, norveška nogometašica

1995 - Yugo Kobayashi, japonski igralec badmintona

1997 - Ebba Anderson, švedska smučarska tekačica