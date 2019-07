Foto: Guliver/Getty Images … leta 1975 je Arthur Ashe postal prvi temnopolti zmagovalec Wimbledona med posamezniki. V ameriškem finalu je premagal Jimmyja Connorsa s 6:1, 6:1, 5:7 in 6:4.

Ashe in Connors sta bila takrat v sporu. Ashe je bil predsednik združenja teniških profesionalcev (ATP), ki je Connorsu, pogodbeno vezanemu na konkurenčno organizacijo WTT (World Team Tennis), onemogočila nastop na OP Francije. Ashe je imel Conorsa tudi za nepatriota, ker je bojkotiral nastop za reprezentanco ZDA v Davisovem pokalu.

Čeprav Ashe Connorsa do wimbledonskega finala ni še nikoli premagal, je odigral skoraj popolno partijo ter osvojil prestižno zmago in deset tisoč funtov nagrade.

Asheva zmaga v Wimbledonu je bil njegova tretja in zadnja na kakšnem od turnirjev za grand slam. Leta 1968 je zmagal na OP ZDA, leta 1970 pa na OP Avstralije. Na OP Francije se je prebil najdlje do četrtfinala.

Imel je težave s srcem in se med operacijo leta 1983 pri transfuziji krvi okužil z virusom HIV. Umrl je 6. februarja leta 1993 za pljučnico, ki ji zaradi oslabljenega imunskega sistema (AIDS) ni bil kos.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1980 je Šved Björn Borg osvojil še svoj peti naslov prvaka Wimbledona in postal prvi igralec, ki mu je uspel ta podvig.

Leta 1982 je nogometaš Paolo Rossi v Barceloni zabil tri gole za zmago Italije s 3:2 nad Brazilijo. Ta je tako končala tekmovanje na svetovnem prvenstvu v Španiji, Italija pa je takrat šla do konca.

Leta 1999 je na tekmi proti Boliviji (1:1) na južnoameriškem nogometnem pokalu zadnjič za Japonsko igral Masami Ihara, ki je skupaj za reprezentanco nastopil kar 123-krat, kar je japonski rekord. Zabil je tudi pet golov.

Leta 1997 je Argentina v Shah Alamu v Maleziji v finalu svetovnega nogometnega prvenstva do 20 let osvojila naslov prvakov, potem ko je premagala Urugvaj z 2:1. Za zmagovalce so igrali poznejši zvezdniki svetovnega nogometa, kot so Leandro Cufre, Walter Samuel, Esteban Cambiasso, Pablo Aimar, Juan Roman Riquelme, Diego Placente in Lionel Scaloni.

Leta 2009 je Roger Federer v finalu Wimbledona premagal Andyja Roddicka in osvojil svoj rekordni 15. turnir za grand slam. Temu je dodal še dva, skupaj jih ima 17, sedem iz Wimbledona, pet z OP ZDA, štiri z OP Avstralije in enega z OP Francije.

Rodili so se …

1942 - Johannes Löhr, nemški nogometaš in trener.

1966 - Gianfranco Zola, italijanski nogometaš in trener.

1968 - Alex Zülle, švicarski kolesar.

1969 - John Leclair, ameriški hokejist, igral je v ligi NHL.

1971 - Derek McInnes, škotski nogometaš.

1972 - Robert Esmie, kanadski atlet.

1973 - Marcus Allbäck, švedski nogometaš.

1973 - Michael Sykora, češki hokejist, igral je v ligi NHL.

1974 - Marcio Amoroso, brazilski nogometaš.

1974 - Jasmin Čuturič, slovenski odbojkar.

1975 - Damjan Vidmar, slovenski nogometaš.

1975 - Ai Sugijama, japonska teniška igralka.

1975 - Chris Gratton, kanadski hokejist, igral je v ligi NHL.

1975 - Todd Macdonald, kanadski hokejist, igral je v ligi NHL.

1975 - Cristoph Brandner, avstrijski hokejist.

1975 - Hernan Crespo, argentinski nogometaš.

1976 - Nuno Gomes, portugalski nogometaš.

1977 - Nicolas Kiefer, nemški teniški igralec.

1979 - Stilian Petrov, bolgarski nogometaš.

1979 - Amelie Mauresmo, francoska teniška igralka.

1980 - David Rozehnal, češki nogometaš.

1982 - Alberto Gilardino, italijanski nogometaš.

1982 - Beno Udrih, slovenski košarkar, igra v ligi NBA.

1982 - Philippe Gilbert, belgijski kolesar.

1983 - Jie Zheng, kitajska teniška igralka.

1984 - Jure Kralj, slovenski hokejist.

1986 - Aleksander Radulov, ruski hokejist, igral v ligi NHL.

1988 - Rene Mihelič, slovenski nogometaš.

1988 - Ivica Guberac, slovenski nogometaš.

1989 - Dwight King, kanadski hokejist, igra v ligi NHL.

1989 - Dejan Lovren, hrvaški nogometaš.