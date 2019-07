… leta 2004 so grški nogometaši pripravili prvovrstno senzacijo, ko so v finalu evropskega nogometnega prvenstva premagali gostiteljico turnirja Portugalsko.

Edini gol je tisti večer na štadionu luči v Lizboni zabil grški napadalec Angelos Charisteas in v obup spravil na milijone strastnih portugalskih nogometnih navijačev, ki so na domačem prvenstvu pričakovali zmago.

Favorizirano zvezdniško ekipo, v kateri so igrali asi, kot so Luis Figo, Fernando Couto, Rusi Costa, Nuno Gomes, Pauleta, Deco, Beto Pauleta, pa tudi takrat 19-letni Cristiano Ronaldo, je vodil brazilski trener Luiz Felipe Scolari, a je bila obrambna taktika, ki jo je za grško moštvo pripravil nemški strateg Otto Rehhagel, zanje usodna.

Takole je po porazu jokal Cristiano Ronaldo, tolažil pa ga je selektor portugalske reprezentance Brazilec Luis Felipe Scolari. Foto: Reuters

Evropski naslov Grčije velja za eno največjih presenečenj na velikih nogometnih tekmovanjih, večje od zmagoslavja Danske na prvenstvu stare celine leta 1996.

Zgodilo se je …

Leta 1910 je prvi temnopolti svetovni boksarski prvak Jack Johnson (naslov je osvojil 26. decembra 1908, ko je v Sydneyju premagal takratnega prvaka, Kanadčana Tommyja Burnsa) v "dvoboju stoletja", kot so obračun poimenovali ameriški novinarji, s tehničnim nokavtom v 15. rundi premagal Američana Jamesa J. Jeffriesa, ki se je iz pokoja, v katerega je odšel kot neporažen šampion, vrnil prav na prigovarjanje številnih navijačev, ki so iskali belskega šampiona. Johnson je z nekdanjim prvakom pometel, Jeffriesov kot je v 15. minuti v ring vrgel brisačo in s tem preprečil, da bi bil v njegovo statistiko poleg prvega poraza vpisan še prvi nokavt, Johnson, Velikan iz Galvestona, pa je s to zmago prepričal še zadnje dvomljivce.

Leta 1919 je ameriški boksar težke kategorije Jack Dempsey nokavtiral Jessa Willarda na Kubi in osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka. Willarda je že v prvi rundi sedemkrat spravil na tla, v tretji rundi je Willardov kot vrgel brisačo in prekinil mučenje. Belopolti Dempsey je naslov prvaka držal do leta 1926, bil je izjemno priljubljen, njegovi dvoboji pa so podirali rekorde v gledanosti in zaslužkih.

Leta 1954 je Nemčija v finalu svetovnega prvenstva v Švici s 3:2 premagala Madžarsko in se okitila z naslovom prvaka. Zanimivo, da so Madžari po vsega osmih minutah igre vodili z 2:0, a vseeno izgubili.

Leta 1993 je Argentina v finalu južnoameriškega pokala z 2:1 premagala Mehiko in se okitila z naslovom južnoameriškega prvaka. Gola za Gavče, ki so prestižno lovoriko osvojili že 14., je zabil Gabriel Batistuta.

Leta 1998 sta na četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva v Franciji zadnjič za Nemčijo nastopila drugi in tretji po številu nastopov na večni lestvici nemške izbrane vrste, Jürgen Klinsmann (108 tekem) in Jürgen Kohler (105). Na isti tekmi je Nemec Lothar Mätthaus odigral 25. tekmo na svetovnih prvenstvih, kar je še vedno veljavni rekord.

Leta 2015 je reprezentanca Čila prvič osvojila južnoameriški pokal. V finalu v domači prestolnici Santiago je čilska reprezentanca po streljanju enajstmetrovk porazila Argentino, za katero je igral tudi Lionel Messi.

Rodili so se …

1926 – Alfredo di Stefano, argentinski nogometaš.

1948 – Rene Arnoux, francoski dirkač v formuli ena.

1962 – Roland Ratzenberger, avstrijski dirkač v formuli ena.

1963 – Henri Leconte, francoski teniški igralec.

1965 – Harvey Grant, ameriški košarkar, igral je v ligi NBA.

1966 – Adrian Caldwell, košarkar, igral je v ligi NBA.

1969 – Tim Jackson, avstralski atlet.

1970 – Tony Vidmar, avstralski nogometaš slovenskega rodu.

1970 – Andrej Čerkasov, ruski teniški igralec.

1971 – Steve Rucchin, kanadski hokejist, igral je v ligi NHL.

1971 – Ned Zelić, avstralski nogometaš.

1973 – Elvis Bešlagič, slovenski hokejist.

1973 – Jan Magnussen, danski dirkač v formuli ena.

1975 – Milan Osterc, slovenski nogometaš.

1975 – Mojca Legac, slovenska odbojkarica.

1976 – Dajdžiro Kato, japonski motociklist.

1978 – Emile Mpenza, belgijski nogometaš.

1978 – Peter Mankoč, slovenski plavalec.

1980 – Jure Razinger, slovenski hokejist.

1980 – Sonja Borovinšek, slovenska odbojkarica.