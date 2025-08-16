Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
N. V., STA

Sobota,
16. 8. 2025,
9.18

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
starši dopust prvi šolski dan prvošolec

Sobota, 16. 8. 2025, 9.18

39 minut

Prvi šolski dan: za dodaten dan dopusta zaprosite pravočasno

Avtorji:
N. V., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
prvi šolski dan | Foto STA

Foto: STA

Zaposleni starši novopečenih prvošolcev bodo lahko 1. septembra vnovič koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Za plačan dopust morajo pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo.

Pravica do dodatnega dne izrednega dopusta staršem, ki svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je del zakona o delovnih razmerjih od leta 2020. Do pravice sta upravičena oba starša.

Zakon navaja, da ima delavec pravico do plačane odsotnosti do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin. Med te se uvrščajo smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt otroka, posvojenca, otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj), hujše nesreče, ki doletijo delavca, in torej še spremstvo učenca prvega razreda v šolo na prvi šolski dan.

prvi šolski dan | Foto: STA Foto: STA

Gre za izredni dopust, ki ga delodajalec delavcu odmeri, če ta zanj zaprosi in predloži dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. Priporočljivo je, da delavec o izrabi odsotnosti delodajalca obvesti pisno in vnaprej, da bo ta z odsotnostjo delavca pravočasno seznanjen, opozarja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

Ker je treba izredni dopust izrabiti ob nastanku okoliščine, ga delavec lahko izrabi le na prvi šolski dan – ne prej in ne pozneje.

Že pred to spremembo zakona o delovnih razmerjih je plačana odsotnost z dela za spremstvo prvošolca na podlagi kolektivne pogodbe pripadala zaposlenim v javnem sektorju.

starši dopust prvi šolski dan prvošolec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.