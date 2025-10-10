Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

10. 10. 2025,
10.42

Petletnik v vrtec prinesel konopljo in starše spravil za zapahe

trava, droga, konoplja | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V mestu Beziers na jugu Francije je petletnik v vrtec prinesel konopljo in starše posredno spravil v zapor. Policiji je namreč povedal, da je drogo našel doma, kjer so po preiskavi odkrili 4,5 kilograma konoplje, ki je bila že zapakirana za nadaljnjo prodajo.

Kot je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila policija, sta bila starša po odkritju pred dobrima dvema tednoma po hitrem postopku obsojena na enoletno in petletno zaporno kazen.

Konoplja
