Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
K. M.

Nova Gorica policija zaseg konoplja

Nora hišna preiskava na Goriškem #foto

Našli so 14 sadik konoplje. | Foto PU Nova Gorica

Našli so 14 sadik konoplje.

Foto: PU Nova Gorica

Novogoriški policisti so konec preteklega tedna v občini Šempeter - Vrtojba pri hišni preiskavi zasegli večjo količino prepovedanih drog, našli pa so tudi dva prostora, v celoti prirejena za gojenje prepovedane konoplje. Vse omenjeno sta posedovala osumljenca, stara 31 in 53 let.

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so skupaj s policisti Postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica in policisti Enote vodnikov službenih psov Miren konec preteklega tedna, natančneje v petek, na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo s področja prepovedanih drog v občini Šempeter - Vrtojba.

Med zaseženim je bilo 14 sadik konoplje, pet manjših steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo in PVC-vrečka z belim prahom. | Foto: PU Nova Gorica Pri hišni preiskavi so policisti našli in zasegli več različnih snovi, za katere je obstajal sum, da gre za prepovedane droge. Med zaseženim je bilo 14 sadik konoplje, pet manjših steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo in PVC-vrečka z belim prahom. Prav tako so v hiši našli prostor, v celoti prirejen za gojenje prepovedane droge konoplje.

Ogromne sadike konoplje | Foto: PU Nova Gorica

Podstrešje opremljeno s prezračevalnim sistemom, lučmi in ventilatorjem 

Nadaljnja hišna preiskava v zgornjih prostorih stanovanjskega objekta oziroma na podstrešju je razkrila še en prostor, pripravljen za gojenje prepovedanih drog ter opremljen s prezračevalnim sistemom, lučmi in ventilatorjem.

Pri osebni in hišni preiskavi dveh osumljencev, starih 31 in 53 let, so policisti zasegli večjo količino zelenih posušenih rastlinskih delcev ter različne snovi (belo prašnato, črno smolnato in belo pastasto snov). Poleg tega so zasegli tudi elektronske naprave (elektronske tehtnice, mobilne telefone), gotovino in večjo količino prozornih samozapiralnih PVC-vrečk.

Pri 31-letniku našli tudi naboj 

Policija je o vseh ugotovitvah obvestila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Po opravljeni strokovni analizi zaseženih snovi bodo novogoriški policisti zoper oba navedena osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter predhodnimi sestavinami za njihovo izdelavo.

Pri enem izmed osumljencev so policisti našli in zasegli tudi naboj, ki so ga poslali v nadaljnjo analizo. Če bo ta potrdila, da gre za posest streliva v nasprotju z zakonom o orožju, bodo zoper 31-letnega moškega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve omenjene zakonodaje.

Nova Gorica policija zaseg konoplja
