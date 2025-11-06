Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
6. 11. 2025,
14.26

Vsebino omogoča Lidl Slovenija

advertorial

Maldivi, Istanbul ali Dunaj? Vaše naslednje potovanje se začne v Lidlu! #nagradnaigra

Foto iStock

Si želite oddiha od vsakdana in raziskovanja novih krajev? Lidl Slovenija vam v sodelovanju z Nomagom to jesen ponuja popolno priložnost. V novi Lidl Plus nagradni igri Nakupuj in odpotuj lahko z vsakim nakupom v Lidlu stopite korak bližje sanjskim destinacijam – od rajskih Maldivov do živahnega Istanbula ali romantičnega Dunaja.

Nagradna igra poteka od 30. oktobra do 19. novembra 2025, izključno prek aplikacije Lidl Plus.

Foto: iStock

Kjer vas čakajo potovanja vaših sanj

Nomago slovi po nepozabnih doživetjih, zdaj pa jih lahko doživite tudi vi – po ugodnejši ceni. Z ekskluzivnimi popusti, ki jih pridobite v okviru Lidl Plus nagradne igre, lahko izbirate med številnimi čudovitimi destinacijami.

  • Maldivi – raj na Zemlji: bele plaže, turkizno morje in sončni zahodi, ki se jih ne pozabi. Popolna izbira za popoln odklop. Nomago ponuja vodena potovanja, ki združujejo sprostitev in raziskovanje otoškega sveta.
  • Istanbul – mesto med celinama: utrip Orienta, sprehodi po bazarjih, obisk Hagije Sofije in večerja ob Bosporju. Z Nomagom boste Istanbul raziskali z lokalnim vodičem, ki vas popelje v srce mestnega življenja.
  • Dunaj – evropska eleganca in umetnost: če imate raje mestni utrip, je Dunaj popolna izbira. Zgodovinske palače, kavarne s tradicijo ter božični sejmi, ki vabijo z vonjem po cimetu in praženih mandljih – idealen pobeg med koncem tedna.

In to je le začetek. Na spletni strani Nomago.si vas čaka še veliko drugih sanjskih destinacij – od evropskih prestolnic do eksotičnih kotičkov sveta.

Foto: iStock

Kako sodelovati?

Postopek je preprost in popolnoma digitalen – brez papirnatih kuponov in brez zapletov.

  1. Opravite nakup v katerikoli trgovini Lidl Slovenija v vrednosti najmanj deset evrov.
  2. Pri blagajni skenirajte svojo Lidl Plus kartico in prejmite en digitalni žig.
  3. Zberite deset žigov – in že ste korak bližje oddihu! Ko zberete vseh deset, pridobite ekskluziven popust na vodeno potovanje po izbiri pri Nomagu.

Celoten opis sodelovanja je na voljo na spletni povezavi tukaj.

Foto: iStock

Popust, ki vam odpira svet

Vsak zbran komplet desetih žigov v aplikaciji Lidl Plus vam prinese popust na vodeno potovanje po izbiri pri Nomagu. Tako vsak vaš nakup v Lidlu ne napolni le hladilnika, temveč tudi vaš kovček.

Poleg tega nagradna igra spodbuja redno uporabo aplikacije Lidl Plus, kjer vas čaka še cela vrsta drugih ugodnosti: kuponi, personalizirane ponudbe in posebne akcije, namenjene izključno uporabnikom aplikacije.

Lidl Plus se res izplača

Z aplikacijo Lidl Plus imate vse ugodnosti vedno pri roki:

  • digitalne račune in kupone na enem mestu,
  • personalizirane popuste glede na svoje nakupe,
  • preprosto spremljanje nagradne igre in zbranih žigov,
  • ekskluzivne akcije, ki so na voljo samo v aplikaciji.

Če aplikacije še nimate, jo lahko preprosto namestite na svoj telefon – brezplačno in v nekaj sekundah. Nato pa: nakupujte, zbirajte žige in načrtujte svojo naslednjo destinacijo.

Foto: iStock

Ne zamudite priložnosti – svet vas čaka

Nagradna igra Nakupuj in odpotuj traja od 30. oktobra do 19. novembra 2025, zato nikar ne odlašajte. Vsak nakup vas približa novim doživetjem – in vsak žig je vaš vstopni kupon za svet, poln zgodb.

Zberite deset žigov, odklenite popust pri Nomagu in uresničite svoje potovalne sanje. Več o nagradni igri in pogojih sodelovanja najdete TU.

Lidl nagradna igra Nomago | Foto:

