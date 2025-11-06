Maldivi, Istanbul ali Dunaj? Vaše naslednje potovanje se začne v Lidlu! #nagradnaigra

Si želite oddiha od vsakdana in raziskovanja novih krajev? Lidl Slovenija vam v sodelovanju z Nomagom to jesen ponuja popolno priložnost. V novi Lidl Plus nagradni igri Nakupuj in odpotuj lahko z vsakim nakupom v Lidlu stopite korak bližje sanjskim destinacijam – od rajskih Maldivov do živahnega Istanbula ali romantičnega Dunaja.

30. oktobra do 19. novembra 2025, izključno prek aplikacije Nagradna igra poteka od, izključno prek aplikacije Lidl Plus

Foto: iStock

Kjer vas čakajo potovanja vaših sanj

Nomago slovi po nepozabnih doživetjih, zdaj pa jih lahko doživite tudi vi – po ugodnejši ceni. Z ekskluzivnimi popusti, ki jih pridobite v okviru Lidl Plus nagradne igre, lahko izbirate med številnimi čudovitimi destinacijami.

Maldivi – raj na Zemlji: bele plaže, turkizno morje in sončni zahodi, ki se jih ne pozabi. Popolna izbira za popoln odklop. Nomago ponuja vodena potovanja, ki združujejo sprostitev in raziskovanje otoškega sveta.

bele plaže, turkizno morje in sončni zahodi, ki se jih ne pozabi. Popolna izbira za popoln odklop. Nomago ponuja vodena potovanja, ki združujejo sprostitev in raziskovanje otoškega sveta. Istanbul – mesto med celinama: utrip Orienta, sprehodi po bazarjih, obisk Hagije Sofije in večerja ob Bosporju. Z Nomagom boste Istanbul raziskali z lokalnim vodičem, ki vas popelje v srce mestnega življenja.

utrip Orienta, sprehodi po bazarjih, obisk Hagije Sofije in večerja ob Bosporju. Z Nomagom boste Istanbul raziskali z lokalnim vodičem, ki vas popelje v srce mestnega življenja. Dunaj – evropska eleganca in umetnost: če imate raje mestni utrip, je Dunaj popolna izbira. Zgodovinske palače, kavarne s tradicijo ter božični sejmi, ki vabijo z vonjem po cimetu in praženih mandljih – idealen pobeg med koncem tedna.

In to je le začetek. Na spletni strani Nomago.si vas čaka še veliko drugih sanjskih destinacij – od evropskih prestolnic do eksotičnih kotičkov sveta.

Foto: iStock

Kako sodelovati?

Postopek je preprost in popolnoma digitalen – brez papirnatih kuponov in brez zapletov.

Opravite nakup v katerikoli trgovini Lidl Slovenija v vrednosti najmanj deset evrov. Pri blagajni skenirajte svojo Lidl Plus kartico in prejmite en digitalni žig. Zberite deset žigov – in že ste korak bližje oddihu! Ko zberete vseh deset, pridobite ekskluziven popust na vodeno potovanje po izbiri pri Nomagu.

Celoten opis sodelovanja je na voljo na spletni povezavi tukaj.

Foto: iStock

Popust, ki vam odpira svet

Vsak zbran komplet desetih žigov v aplikaciji Lidl Plus vam prinese popust na vodeno potovanje po izbiri pri Nomagu. Tako vsak vaš nakup v Lidlu ne napolni le hladilnika, temveč tudi vaš kovček.

Poleg tega nagradna igra spodbuja redno uporabo aplikacije Lidl Plus, kjer vas čaka še cela vrsta drugih ugodnosti: kuponi, personalizirane ponudbe in posebne akcije, namenjene izključno uporabnikom aplikacije.

Lidl Plus se res izplača Z aplikacijo Lidl Plus imate vse ugodnosti vedno pri roki: digitalne račune in kupone na enem mestu,

personalizirane popuste glede na svoje nakupe,

preprosto spremljanje nagradne igre in zbranih žigov,

ekskluzivne akcije, ki so na voljo samo v aplikaciji. Če aplikacije še nimate, jo lahko preprosto namestite na svoj telefon – brezplačno in v nekaj sekundah. Nato pa: nakupujte, zbirajte žige in načrtujte svojo naslednjo destinacijo.

Foto: iStock

Ne zamudite priložnosti – svet vas čaka

Nagradna igra Nakupuj in odpotuj traja od 30. oktobra do 19. novembra 2025, zato nikar ne odlašajte. Vsak nakup vas približa novim doživetjem – in vsak žig je vaš vstopni kupon za svet, poln zgodb.

Zberite deset žigov, odklenite popust pri Nomagu in uresničite svoje potovalne sanje. Več o nagradni igri in pogojih sodelovanja najdete TU.