… leta 1990 je Nemčija v finalu svetovnega nogometnega prvenstva v Italiji z 1:0 na olimpijskem štadionu v Rimu premagala domačo izbrano vrsto in se veselila tretjega naslova prvaka.

Odločilni gol je pred 73.603 gledalci v 85. minuti z enajstih metrov zabil Andreas Brehme.

Nemci so prvi naslov svetovnih prvakov osvojili leta 1956 v Švici, drugega leta 1974 doma, tretjega leta 1990 v Italiji in zadnjega leta 2014 v Braziliji.

Prav na svetovnem prvenstvu v Braziliji leta 2014 so na današnji dan v polfinalu z rekordnih 7:1 porazili reprezentanco gostiteljice turnirja. Nemški napadalec Miroslav Klose je dosegel rekordni 16. zadetek na svetovnih prvenstvih.

Zgodilo se je še …

Leta 1991 je na tekmi južnoameriškega pokala proti Venezueli v Santiagu de Chilu (3:0) prvič za Argentino zadel, in sicer kar dvakrat, Gabriel Omar Batistuta, ki je s 54 goli drugi najboljši strelec Argentine vseh časov. Za 'gavče' je zaigral 78-krat. Letos ga je na večni lestvici s 55. doseženim golom prehitel Lionel Messi.

Leta 2006 je na tekmi za bron na svetovnem prvenstvu v Nemčiji pri porazu z 1:3 proti domači reprezentanci zadnjič za Portugalsko nastopil legendarni Luis Figo, ki je v reprezentanci skupaj zbral rekordnih 127 tekem v portugalski izbrani vrsti. Zabil je 32 golov.

Leta 2001 je Argentina v Buenos Airesu v finalu svetovnega prvenstva do 20 let prišla do naslova prvaka, potem ko je premagala Gano s 3:0. Za Argentince sta nastopila Javier Saviola in Maxi Rodriguez, ki sta se na finalni tekmi vpisala tudi med strelce.

Leta 2006 je Maribor na povratni tekmi 2. kroga pokala intertoto gostil srbsko Zeto in zmagal z 2:0 (gola sta zabila Gorazd Zajc in Anže Tomažič-Šeruga) ter s skupnim izidom 4:1 napredoval v nadaljnje tekmovanje.

Leta 2018 je slovenski motokrosist Tim Gajser na dirki za svetovno prvenstvo MXGP v motokrosu v indonezijskem Semarangu osvojil drugo mesto.

Rodili so se …

1978 – Jimmy Quinn, škotski nogometaš

1922 – Urh Kalan, slovenski smučar

1923 – Harrison Dillard, ameriški atlet

1941 – Dario Gradi, italijanski nogometaš

1950 – Janez Štuhec, slovenski strelec

1952 – Ulrich Wehling, nemški atlet

1956 – Millard Frank Hampton, ameriški atlet

1963 – Mike Ridley, kanadski hokejist, igral v ligi NHL

1964 – Aleksej Gusarov, ruski hokejist, igral v ligi NHL

1970 – Todd Martin, ameriški teniški igralec

1971 – Marko Pungartnik, slovenski nogometaš

1972 – Karl Dykhuis, kanadski hokejist, igral v ligi NHL

1974 – Grega Lojk, slovenski košarkar

1975 – Aleš Zalokar, slovenski hokejist

1975 – Jure Eržen, slovenski košarkar

1976 – Michael Renfurm, nizozemski nogometaš

1976 – Talal El Karkouri, maroški nogometaš

1976 – Alen Nadal, slovenski nogometaš

1977 – Paolo Tiralongo, italijanski kolesar

1977 – Zhizhi Wang, kitajski košarkar, igral je v ligi NBA

1977 – Simona Ornik, slovenska košarkarica

1978 – Urmas Rooba, estonski nogometaš

1980 – Robbie Keane, irski nogometaš

1981 – Jaka Šabec, slovenski nogometaš

1981 – Anastazija Miškina, ruska teniška igralka

1984 – Lea Nemac, slovenska odbojkarica

1985 – Matej Arlič, slovenski hokejist