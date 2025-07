Goran Ivaniševič je znan kot človek brez dlake na jeziku, kar ga včasih postavi v neroden položaj. Pred časom, sodelovanje s Stefanosom Cicipasom je trajalo pičle tri tedne, je na eni izmed televizij kritiziral svojega varovanca in med drugim dejal, da tako slabo pripravljenega igralca še ni videl. Njegove besede so odmevale in tudi sam je bil tarča kritik nekaterih priznanih trenerjev. Ti so dejali, da ni niti najmanj primerno, da javno kritiziraš svojega varovanca.

Foto: Guliverimage

"Zahvalila sva se drug drugemu"

Cicipas je v sredo sporočil, da sta se njuni poti razšli, Grk pa je za grški medij povedal, da je zelo težko delati z "diktatorji" in s tem očitno mislil na Ivaniševića, ki je pred časom zelo uspešno treniral Novaka Đokovića. Legendarni Splitčan pa se je v četrtek odzval za hrvaško nacionalno televizijo.

Sprva je dejal, da sta se slišala in dokončno končala nesrečno sago. "Lepo sva se pogovorila, saj se zadeva vleče že kakšnih deset dni. Ni nobene hude krvi, zahvalila sva se drug drugemu," je uvodoma povedal Ivanišević in prepričan je, da Cicipasa lahko trenira le njegov oče.

"Z njim je igral najboljši tenis, najbolje ga pozna in gre za družinski projekt. To je najboljša odločitev. Želim mu vse najboljše. Včeraj sem mu tudi povedal, da se ne bo nič spremenilo, če si sam v glavi ne uredi določenih stvari."

Goran Ivanišević je dolgo časa uspešno sodeloval z Novakom Đokovićem. Foto: Reuters

Zmagovalec Wimbledona iz leta 2001 je še dejal, da je bila vsa zgodba napihnjena in da Cicipasa niti slučajno ni želel žaliti. Pravzaprav mu je vse povedal v obraz in ni govoril za njegovim hrbtom.

"Zdaj pa je videti, kot da ne smeš več ničesar reči. To sem povedal zato, da bi bil učinek. Takšna je pač ta generacija. Na žalost je tako, vsi to vidijo. Tudi sam to čuti in ve. Če nisi psihično, fizično in predvsem mentalno pripravljen igrati več ur z najboljšimi, potem v tenisu nimaš možnosti. V Wimbledonu preprosto ni bil mentalno dovolj pripravljen za tak dvoboj. Upam, da bo našel pravo pot. Želim mu vse najboljše. Vsi vemo, kakšne rezultate je dosegal, in ni pozabil igrati tenisa." je sklenil Ivanišević, ki je še povedal, da sta sodelovala le tri tedne in se jima v tem času sploh ni uspelo spoznati.

Trenerska pot Gorana Ivaniševića: Marin Čilić (2013–2016) Ivanišević je bil ključni člen pri preboju Čilićeve kariere. Pod njegovim vodstvom je Hrvat leta 2014 osvojil OP ZDA, kar ostaja njegov največji uspeh. Sodelovanje je trajalo tri leta. Tomaš Berdych (2016–2017) Češki teniški veteran in nekdanji igralec najboljše deseterice je z Ivaniševićem sodeloval razmeroma kratek čas. Rezultati so bili skromnejši in partnerstvo se je hitro končalo. Milos Raonic (2018–2019) Kanadski igralec z enim najmočnejših servisov je iskal dodano vrednost pri Ivaniševiću. Njuno sodelovanje je trajalo približno leto dni. Novak Đoković (2019–2024) Zagotovo najodmevnejše in najuspešnejše partnerstvo Ivaniševićeve trenerske kariere. V času sodelovanja je Đoković osvojil več Grand Slamov. Ivanišević je postal tudi prvi Hrvat, ki je treniral svetovno številko 1. Njuno sodelovanje se je končalo leta 2024. Elena Rybakina (2025) Ivanišević se je v letu 2025 preizkusil tudi v ženskem tenisu, ko je začel sodelovati s kazahstansko igralko Eleno Rybakino, zmagovalko Wimbledona 2022. A tudi ta zgodba se je hitro končala. Stefanos Cicipas (2025) Leta 2025 je Ivanišević začel sodelovati z Grkom Cicipasom. Čeprav je bilo sodelovanje kratkotrajno, je sprožilo precej medijske pozornosti, predvsem zaradi Ivaniševićevih neposrednih komentarjev.

