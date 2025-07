Stefanos Cicipas je zaradi poškodbe hrbta predal dvoboj v Wimbledonu, potem pa ga je odkrito kritiziral še Goran Ivanišević. Foto: Guliverimage

Goran Ivanišević, ki je nekaj let zelo uspešno treniral tudi Novaka Đokovića, je znan kot človek brez dlake na jeziku. Njegov zadnji varovanec je bil Stefanos Cicipas, a njuno sodelovanje je trajalo zgolj drva turnirja. Ivanišević po predaji Cicipasa v Wimbleonu ni skoparil s kritikami na račun Grka, kar je presenetilo marsikoga. A takrat sta verjetno že oba vedela, da njuno sodelovanje ne bo dolgo trajalo.

"Če bo rešil določene težave zunaj igrišča, bo imel priložnost, da se vrne tja, kamor spada, saj je preveč dober, da bi bil zunaj prve deseterice. Pravi, da se želi vrniti, a ne naredi ničesar. Vedno je 'hočem, hočem', vendar ne vidim nobenega napredka. Bil sem šokiran, v življenju še nisem videl bolj nepripravljenega igralca. Z mojim kolenom sem trikrat bolj v formi kot on," je povedal legendarni Splitčan, ki je leta 2001 tudi sam zmagal Wimbledon.

Uradno sporočilo je bilo spoštljivo, a …

Stefanos Cicipas se na to dolgo časa ni odzval, zdaj pa je na družbenem omrežju uradno potrdil, da z Ivaniševićem ne sodelujeta več. Njegov zapis je bil veliko bolj spoštljiv, kot so bile besede Ivaniševića.

"Sodelovanje z Goranom Ivaniševićem je bilo kratko, a zelo intenzivno in resnično dragoceno poglavje na moji poti. Hvaležen sem za čas, trud in energijo, ki jih je vložil vame in v mojo ekipo. Zdaj, ko vsak nadaljujeva svojo pot, čutim do Gorana le spoštovanje. Ne le zaradi vsega, kar je dosegel v tenisu, temveč tudi zaradi tega, kakšen človek je. Želim mu vse najboljše na nadaljnji poti," je zapisal trenutno 29. igralec sveta.

Vseeno pa so na Tennis365 povzeli grški portal SDNA, ker se je Cicpas vendarle malce drugače in očitno odzval na besede Hrvata, potem ko je dejal, da je zelo težki imeti v ekipi diktatorje in ljudi, ki govorijo negativno.

"Ko delam s pravimi ljudmi – torej s tistimi, ki si jih sam izberem in ob katerih se počutim dobro – potem je v ekipi prava energija. Počutiti se udobno ne pomeni, da lahko kadarkoli končam trening ali da jaz odločam, koliko vaj bom naredil. Gre za ljudi, ki razumejo skupno vizijo ter vedo, kako trdo delamo in kaj želimo doseči, pri tem pa ves čas ohranjajo prijateljsko vzdušje. Zelo težko je delati z 'diktatorji', z ljudmi, ki govorijo negativno in ob katerih nimaš občutka, da so ti blizu kot družina," je bil odkrit Cicicpas, ki ima trenutno burno obdobje tudi v zasebnem življenju.

Pred kratkim sta se namreč razšla s Paulo Badoso, s katero sta bila skupaj od leta 2023. S Španko si ne sledita več na Instagramu, ob tem pa je velika verjetnost, da ne bosta igrala v mešanih dvojicah na OP ZDA.

