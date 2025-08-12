Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Torek,
12. 8. 2025,
11.00

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus Cincinnati ATP WTA

Torek, 12. 8. 2025, 11.00

1 ura, 8 minut

Težave

Težave Francoza in organizatorjev turnirja v Cincinnatiju #video

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Arina Sabalenka | Tudi Arina Sabalenka, prva igralka sveta, je morala odigrati dvoboj ob visokih temperaturah. | Foto Reuters

Tudi Arina Sabalenka, prva igralka sveta, je morala odigrati dvoboj ob visokih temperaturah.

Foto: Reuters

Nič kaj prijetni prizori ne prihajajo s teniškega turnirja serije masters v Cincinnatiju. V ponedeljek se je zgrudil eden od igralcev, nato jo je organizatorjem zagodel še izpad elektrike oziroma požar, zaradi katerega so morali za nekaj časa prekiniti turnir.

Na teniškem turnirju v Cincinnatiju zaradi visokih temperatur trenutno niso najboljše razmere za igranje. To je še najbolj občutil francoski teniški igralec Arthur Rinderknech, ki se je v dvoboju tretjega kroga zgrudil. Rinderknech je šel po svojo brisačo, za tem pa padel na hrbet.

Takoj sta k njemu pritekla glavni sodnik in njegov nasprotnik v dvoboju Felix Auger-Aliassime, kmalu za tem je prišlo medicinsko osebje in ga pokrilo z ledenimi obkladki. Trenutno 70. igralec sveta je celo nadaljeval dvoboj, a se kmalu za tem odločil, da ga preda.

Takoj po dvoboju v ledeno kopel

V zelo težkih razmerah sta igrali tudi Arina Sabalenka in Emma Raducanu. Belorusinja, ki je dvoboj dobila po treh urah, je kmalu za tem na družbenih omrežjih objavila fotografijo, kako se hladi v ledeni kopeli.

Rus je težko prenašal vročino

Vročina je dan pred tem zdelala tudi Daniila Medvedjeva, ki se je presenetljivo že poslovil od tekmovanja. Pri Rusu se je videlo, da zelo težko prenaša vročino v ameriški zvezni državi Ohio. Med dvobojem se je slišalo, ko je rekel, da bo enkrat en igralec umrl.

Zagorelo je

Težave pa niso imeli samo igralke in igralci, ampak tudi organizatorji. Izpad elektrike je vplival na potek tekmovanja, saj so televizijski kanali izgubili signal, prav tako so bile tekme prekinjene zaradi elektronskega sistema (hawk eye, op. p.), ki pregleduje, ali je bila žogica zunaj igrišča.

Prekinitev je trajala približno uro in pol, igralke in igralci pa so lahko na igrišče stopili okrog 18.30 po lokalnem času. Pozneje se je izkazalo, da je bil izpad elektrike posledica požara na tamkajšnjem generatorju.

Ni pa se zgodilo prvič letos, da je na turnirju zmanjkalo elektrike. Veliko večje razsežnosti je imel konec aprila izpad elektrike v Španiji, ki je vplival na teniški turnir v Madridu.

Preberite še:

Jannik Sinner
Sportal Sabalenka in Sinner v osmini finala, Rinderknecha zdelala vročina
Iva Jovic
Sportal Gledamo novo svetovno senzacijo najstnice?
Jannik Sinner
Sportal Sinner zanesljivo na vrhu, Shelton prehitel Đokovića
teniški globus Cincinnati ATP WTA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.