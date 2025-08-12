Nič kaj prijetni prizori ne prihajajo s teniškega turnirja serije masters v Cincinnatiju. V ponedeljek se je zgrudil eden od igralcev, nato jo je organizatorjem zagodel še izpad elektrike oziroma požar, zaradi katerega so morali za nekaj časa prekiniti turnir.

Arthur Rinderknech sufrió el calor en Cincinnati 😟pic.twitter.com/D4Lgz8as91 — Set Tenis (@settenisok) August 11, 2025

Na teniškem turnirju v Cincinnatiju zaradi visokih temperatur trenutno niso najboljše razmere za igranje. To je še najbolj občutil francoski teniški igralec Arthur Rinderknech, ki se je v dvoboju tretjega kroga zgrudil. Rinderknech je šel po svojo brisačo, za tem pa padel na hrbet.

Takoj sta k njemu pritekla glavni sodnik in njegov nasprotnik v dvoboju Felix Auger-Aliassime, kmalu za tem je prišlo medicinsko osebje in ga pokrilo z ledenimi obkladki. Trenutno 70. igralec sveta je celo nadaljeval dvoboj, a se kmalu za tem odločil, da ga preda.

Takoj po dvoboju v ledeno kopel

V zelo težkih razmerah sta igrali tudi Arina Sabalenka in Emma Raducanu. Belorusinja, ki je dvoboj dobila po treh urah, je kmalu za tem na družbenih omrežjih objavila fotografijo, kako se hladi v ledeni kopeli.

the cincinnati open heat is coming for the russian players, first rublev and now medvedev 😭 pic.twitter.com/SjSVrO8h7l — no. 1 ben shelton defender (@4theluvoftennis) August 10, 2025

Rus je težko prenašal vročino

Vročina je dan pred tem zdelala tudi Daniila Medvedjeva, ki se je presenetljivo že poslovil od tekmovanja. Pri Rusu se je videlo, da zelo težko prenaša vročino v ameriški zvezni državi Ohio. Med dvobojem se je slišalo, ko je rekel, da bo enkrat en igralec umrl.

So there was a generator on fire that apparently took down power in Cincy pic.twitter.com/1gj7czw07k — Casey Bray •🇺🇦 (@NoleLisickiFam) August 11, 2025

Zagorelo je

Težave pa niso imeli samo igralke in igralci, ampak tudi organizatorji. Izpad elektrike je vplival na potek tekmovanja, saj so televizijski kanali izgubili signal, prav tako so bile tekme prekinjene zaradi elektronskega sistema (hawk eye, op. p.), ki pregleduje, ali je bila žogica zunaj igrišča.

Prekinitev je trajala približno uro in pol, igralke in igralci pa so lahko na igrišče stopili okrog 18.30 po lokalnem času. Pozneje se je izkazalo, da je bil izpad elektrike posledica požara na tamkajšnjem generatorju.

Ni pa se zgodilo prvič letos, da je na turnirju zmanjkalo elektrike. Veliko večje razsežnosti je imel konec aprila izpad elektrike v Španiji, ki je vplival na teniški turnir v Madridu.

