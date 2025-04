Zaradi električnega mrka prekinjen tudi teniški turnir

Zaradi obsežnega električnega mrka, ki so ga v ponedeljek doživeli v Španiji, na Portugalskem in na delu južne Francije so prekinili tudi dvoboje na močnem teniškem turnirju v Madridu. Pred prekinitvijo je dvoboj osmine finala dobila četrta nosilka Coco Gauff, ki je s 6:4 in 6:2 premagala Belindo Bencic.