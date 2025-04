Zverev prek tretjega kroga šele po dveh podaljšanih igrah

Na močnem ATP in WTA turnirju v Madridu, na katerem je v soboto že po prvem dvoboju izpadel Novak Đokovič, so se začeli dvoboji tretjega kroga. Prva nosilca Alexander Zverev in Arina Sabalenka sta napredovala, a oba oddala niz. Nemec je oba svoja dobil šele po podaljšani igri. Namučil ga je domačin Alejandro Davidovich Fokina. Med višje postavljenimi so izpadli Andrej Rubljov, Jasmine Paolini in Jessica Pegula.