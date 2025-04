Nadaljujejo se dvoboji drugega kroga na turnirju ATP in WTA v španski prestolnici. Prvi nosilec Alexander Zverev je gladko s 6:2 in 6:2 izločil Roberta Bautisto, Danil Medvedjev pa je napredoval brez boja, saj je Laslo Đere dvoboj predal. Zanesljivo se je v tretji krog uvrstila tudi prva nosilka Arina Sabalenka, ki je s 6:3 in 6:4 premagala Ano Blinkovo.