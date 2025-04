Kei Nišikori je v uvodnem krogu madridskega turnirja osvojil svojo že 450. zmago na turneji ATP. S tem je postal prvi Azijec in šele osmi aktivni igralec, ki mu je uspelo doseči ta mejnik, potem ko je v tesnem obračunu premagal Aleksandra Vukića s 6:4, 3:6 in 6:3.

"Nisem vedel," je po dvoboju priznal 35-letni Japonec, ki se je po številnih poškodbah, vključno z operacijo kolka leta 2022, uspešno vrača na igrišča. Nekdanji četrti igralec sveta se tako znova prebija med teniško elito in že strmi naprej. V drugem krogu ga čaka Kanadčan Denisu Šapovalov.

Nišikori v Madridu, kjer je leta 2014 že igral v finalu, nastopa prvič po letu 2021."Lepo je biti nazaj. Pogoji so drugačni, malce težji, a imam lepe spomine na ta turnir," je zadovoljno po zmagi povedal Kei.

