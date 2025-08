Bogati Otočani se ne šalijo, za Benjamina Šeška so pripravljeni odšteti nore številke!

Benjamin Šeško se spogleduje z nadaljevanjem kariere na Otoku. Foto: Guliverimage Na Otoku pozorno spremljajo razplet največje prestopne sage v zgodovini slovenskega nogometa, v kateri se po novem omenjajo tako visoke milijonske številke, da so že skoraj trimestne.

Če gre verjeti italijanskemu novinarju Fabriziu Romanu, velikemu poznavalcu razmer na svetovni nogometni tržnici, je Newcastle United tako trdno odločen pripeljati Benjamina Šeška na St. James Park, da zanj po novem ponuja najmanj 80 milijonov evrov. Posel bi se lahko, če bi se uresničili še vsi bonusi, povzpel do kar 90 milijonov evrov, s tem pa bi postal eden največjih na svetu, ko je govora o tako mladem napadalcu. Takšen je torej nov predlog bogatega angleškega kluba, ki bo za razliko od Manchester Uniteda letos nastopil v ligi prvakov, njegovo blagajno pa polni savdijski kapital.

