Luka Dončić prekinil molk

Medtem ko se slovenska košarkarska reprezentanca pripravlja na evropsko prvenstvo, pa se v ZDA mudi Luka Dončić, ki bo v okviru znamke Jordan obiskal New York, Chicago in Los Angeles. Slovenec v ZDA nase opozarja na vsakem koraku, v intervjuju za Men's Health Mag pa je spregovoril o svoji veliki transformaciji telesa. "Kar se tiče vizualne podobne, moje telo izgleda mnogo bolje," je dejal Dončić. Vse od vrnitve iz ZDA se je v Sloveniji in na "dopustu" na Hrvaškem posvetil svojemu telesu in pripravam. Kot je dejal, se počuti bolje kot kdaj koli prej ter spočito.

Dončić se je po majskem krajšem odmoru in potem ko so testi pokazali, da je popolnoma zdrav in da so poškodbe odpravljene v celoti, za mesec dni odmaknil od košarkarske žoge, pod vodstvom trenerja za fizično pripravo Anžeta Mačka in fizioterapevta Javierja Barrie pa se je posvetil predvsem fizični pripravi, nutricionistiki in kondiciji. Veliko časa je preživel v telovadnici z utežmi, veliko pa je tudi igral pickleball in padel. "Na začetku je bilo obdobje brez košarke težko, ker ne morem biti brez nje, a tudi ko sem bil majhen otrok, sem se veliko ukvarjal tudi z drugimi športi," je dejal Dončić.

Our digital cover star, Luka Doncic, ready to take his game (and the Lakers) to new levels of dominance. And this summer shred has been years in the making.https://t.co/aB19DY7rrL pic.twitter.com/bjVsf1ampI — Men's Health Mag (@MensHealthMag) July 28, 2025

Besede iz Dallasa so ga dodatno motivirale

Ostal je lačen košarke. Še bolj pa želje po dokazovanju, predvsem po težki sezoni, v kateri je vrhunec doživel februarja, ko je v eni najbolj šokantnih menjav v zgodovini lige NBA Dallas Mavericks zamenjal za Los Angeles Lakers. Med razlogi, zakaj so se v Teksasu odločili za menjavo, so se pojavljale tudi glasne govorice o tem, da v Dallasu niso bili zadovoljni z njegovo telesno pripravo ter z njegovim odnosom do hrane. "Vsako poletje skušam izboljšati svojo pripravo. Seveda sem zelo tekmovalen, to poletje je bilo nekoliko drugačno, vse skupaj me je motiviralo, da sem samo še boljši. Če se bom zdaj ustavil, je bilo vse skupaj brezpredmetno," je dejal Dončić, ki to poletje sploh še ni igral košarke pet na pet in tako še ne ve, kako eksploziven je trenutno v resnici.

Velik del njegove preobrazbe tiči v spremembah prehranjevanja, kjer zdaj skrbi za velik vnos beljakovin, v telovadnici pa je ogromno časa posvetil delu z nogami. "Ni vse v skakanju visoko. Mislim, da sem lahko zelo atletski tudi v drugih stvareh, v ravnotežju, nadzoru telesa, v tem, kaj počnem, ko se ustavim, v upočasnjevanju," je pojasnil Slovenec, ki se tako dobro ni počutil že leta.

Reprezentanci se bo pridružil v začetku avgusta. Foto: Aleš Fevžer

"Moj spanec, moje telo, vse skupaj, počutim se res bolj spočitega," je pojasnil. "Seveda moram biti najboljši, kar sem lahko, in skrbeti zase. Letos smo z mojo ekipo storili velik korak naprej, a to je šele začetek, moram vztrajati, ne smem se ustaviti," je še dodal.

"Ko sem prišel v ligo NBA, sem bil star 18 let. Iskreno povedano, v prvih letih nisem vedel, kaj sploh pričakovati. Potem sem si rekel: 'To moram narediti.' Vrnitev domov po sezoni je zame velika stvar, ker prej ves čas potujem, tako pa končno vidim svojo družino in prijatelje," je še povedal slovenski košarkar, ki bo po obisku Chicaga in New Yorka odpotoval še v Los Angeles, kjer bo okoli 3. avgusta sprejel odločitev glede klubske prihodnosti oziroma o tem, kakšno pogodbo bo sklenil z LA Lakers, nato pa ga čaka pot v domovino, kjer se bo pridružil pripravam slovenske izbrane vrste.

Preberite še: