Nikola Jokić v solzah: njegov odziv odmeva v ligi NBA

Nikola Jokić je znova postal uspešnica na družbenih omrežjih. Po zmagi na konjskih dirkah je ob slavju pomagal dvigniti svojega voznika in poškropil šampanjec po skupini, vključno s konjem, preden je zalil še sebe. Poudaril je, da mu to veliko pomeni in da je na stezi doživel najlepše športne trenutke v življenju. "To sem rekel že zdavnaj. Da sem v tem športu doživel vse svoje velike zmage in vse svoje velike poraze. Vsi ti ljudje, ki se tukaj z mano ukvarjajo s tem športom, so moji prijatelji, družinski prijatelji, zato vsi to doživljajo enako kot jaz, zato to počnemo kot hobi in to je razlog, da se zabavamo, družimo in uživamo v življenju," je dejal Jokić.

An emotional Nikola Jokic reacts after watching his horse win 🥲



pic.twitter.com/JUqd6z5X7T — NBACentral (@TheDunkCentral) July 27, 2025

Nikola Jokic IN LITERAL TEARS after his horse won a race today. He barely cracked a smile after he won an NBA championship lmaooo



Bro really don’t care about basketball 😭😭



pic.twitter.com/lf7kS3nSNO — Hater Report (@HaterReport_) July 27, 2025

Njegovo navdušeno praznovanje je takoj sprožilo primerjave z njegovim odzivom, ko je zmagal v finalu lige NBA leta 2023 in v intervjuju na igrišču hladnokrvno dejal: "Naloga je opravljena. Zdaj lahko gremo domov." Na novinarski konferenci, ki je sledila, je Jokić na vprašanje o prihajajoči paradi za zmago odgovoril: "Moram domov."

Jokic’s horse winning a race vs. the Nuggets winning a title



This man is hilarious 😭 pic.twitter.com/6D9qrCCwjL — Legion Hoops (@LegionHoops) July 27, 2025

Jokićeva ljubezen do konj sicer ni nič novega. Zaljubil se je vanje, ko je bil star 12 let, ko ga je družina peljala na dirke v domačem kraju. Celo nagrado za najkoristnejšega igralca (MVP) leta 2022 je prejel v Srbiji, medtem ko se je vračal v svoj hlev.

Preberite še: