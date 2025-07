Pri Jezernikih pospešeno sestavljajo igralski mozaik za novo sezono. Čeprav prihod Marcusa Smarta, o katerem se govori v zadnjih dneh, še ni uradno potrjen, pa so pri moštvu iz mesta angelov predstavili naslednje štiri novince. To so RJ Davis, Eric Dixon, Arthur Kaluma in Augustas Marčiulionis.

The Lakers have signed guard RJ Davis, forward Eric Dixon, forward Arthur Kaluma and guard Augustas Marčiulionis. pic.twitter.com/ARuBTZ7hgE — Los Angeles Lakers (@Lakers) July 26, 2025

Prav ime zadnjega pa je poželo kar nekaj zanimanja, saj je sin legende evropske in litovske košarke Šarunasa Marčiulionisa. Ta je pečat pustil tudi v ligi NBA, kjer je med letoma 1989 in 1997 oblekel dres Golden State Warriors, Seattle SuperSonics, Sacramento Kings in Denver Nuggets.

Marčiulionis pred prihodom k Lakers ni bil izbran na tokratnem naboru, pred tem pa je štiri leta igral za univerzo St. Marry's. Dixon je bil v dresu Villanove celo prvi strelec lige NCAA, tudi preostali dvojec pa na letošnjem naboru ni bil izbran. Z vsemi štirimi so Jezerniki sklenili dvostranske pogodbe, Marčiulionis, Kaluma in Davis zgolj desetdnevne, saj jih bo klub preizkusil v poletni ligi. Pred štirimi leti se je Rob Pelinka enako odločil tudi pri Austinu Reavesu in glede na zadnje predstave ostrostrelca zadel v polno.