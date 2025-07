Vlatko Čančar se je tako po šestih letih v ligi NBA in dresu Denver Nuggets, s katerimi se mu je iztekla pogodba, vrnil v Evropo. Z lombardijskim klubom je sklenil večletno pogodbo, so zapisali na spletni strani milanske Olimpie. "Rad bi se zahvalil Olimpii za priložnost, da se pridružim tako slavni ekipi z bogato zgodovino in tradicijo. Vesel sem, da bom nosil ta dres, dal bom vse od sebe, da bom to počel s ponosom. Veselim sem, da bom spoznal nove soigralce. Obljubljam trdo delo in žrtvovanje za dosego želenih ciljev. Upam, da bom nekoč moje ime v dvorani slavnih tega kluba," je dejal Čančar.

Vlatko Čančar Foto: www.alesfevzer.com Čančar je mednarodno kariero začel pri Megi leta 2016, se po dveh letih preselil v Španijo k Burgosu, v letu 2019 pa je odšel v NBA k Denverju, ki ga je leta 2017 izbral na naboru. Za Denver je odigral 143 tekem rednega dela in 15 v končnici, v sezoni 2022/23 je z moštvom osvojil naslov prvaka lige NBA.

Nedavno je 28-letni Koprčan v podkastu DNVR Nuggets pojasnil razloge za odhod iz Denverja: "Poskušajo iti naprej in pripeljati nekaj novih igralcev, novo energijo, in potem sem to sprejel. Tukaj sem igral šest let, vprašal sem, kje lahko igram naslednjič, in rekli so mi, naj poiščem priložnost, kjer bom igral več." V pogovore o njegovi prihodnost so se nato vključili pri milanski Olimpii, ki nastopa v evroligi: "Milano je prišel takoj in si me zelo želel pripeljati. Dobil sem občutek, da sem zaželen in pomemben. Seveda sem rekel, da želim iti v Milano."