Pravzaprav so se pri klubu Luke Dončića odpovedali kar dvema igralcema. Njihove vrste zapušča branilec Jordan Goodwin, še pred njim pa je kovčke pripravil Shake Milton, je sporočil Shams Charania iz ESPN. Pri Los Angelesu so namreč morali znižati svoje stroške, da bi lahko dokončno izpeljali podpis pogodbe z Marcusom Smartom. Smart naj bi z Lakers podpisal dvoletno pogodbo v vrednosti 11 milijonov dolarjev (9,4 milijona evrov).

The Los Angeles Lakers have waived guard Jordan Goodwin, sources tell ESPN. Goodwin emerged as a key rotation piece for JJ Redick late last season, playing 29 games and four playoff contests. Goodwin and Shake Milton were released to clear space for arrival of Marcus Smart. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 21, 2025

Po poročanju Bobbyja Marksa iz ESPN je imel Goodwin v pogodbi le 25 tisoč dolarjev (21 tisoč evrov) zajamčenega denarja, a je vseeno zapustil moštvo. S to potezo so Lakers zdaj približno milijon dolarjev (858 tisoč evrov) pod finančno mejo, kar jim omogoča več manevrskega prostora pri sestavi ekipe.

Oba košarkarja sta v zadnji sezoni na parket prihajala s klopi in bila kar uspešna. Goodwin je v povprečju dosegal 5,6 točke, 3,9 skoka in 1,4 podaje na tekmo. V zaključku sezone mu je trener Lakersov J. J. Redick zaupal kar pomembno vlogo. Pravijo, da je šlo pri tej menjavi za tehtno odločitev in da je Smart tako dragocen, da so se lahko odpovedali dvema igralcema.

Chris Paul Foto: Guliverimage/Getty Images Shams Charania pa poroča o še eni okrepitvi za Los Angeles Clippers. Pred dnevi je prihod v mesto angelov napovedal agent Bradleyja Beala, zdaj pa se v to ekipo vrača še Chris Paul. Imel je sicer več snubcev, a se je odločil za že znano okolje. Za enega najboljših organizatorjev igre zadnjih dveh desetletij bo to že 21., a zadnja sezona v ligi NBA.

Preteklo sezono je igral za San Antonio Spurs, pred tem pa za Golden State Warriors, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Clippers (2011–2017) in v prvih šestih sezonah za New Orleans Hornets. Je 12-kratni udeleženec tekme vseh zvezd, statistično najboljšo sezono je imel pred osmimi leti prav v Los Angelesu (25,3 točke in 9,9 asistence na tekmo).