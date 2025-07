"Hvala, Denver. Da ste dali priložnost otroku iz Kopra v Sloveniji, verjeli vame in me oblikovali kot osebo in kot košarkarja, zato se vam močno zahvaljujem. Hvala za vse spomine, tako dobre kot slabe," je ob fotografijah, po katerih se bo spominjal zadnjih nekaj let v ligi NBA, zapisal Vlatko Čančar.

"V teh čudovitih šestih letih sem spoznal veliko odličnih ljudi, nekatere povezane s košarko, veliko pa tudi zunaj igrišča, zato se zahvaljujem vsem vam in lahko rečem, da je Denver moj drugi dom. Vedno bom vaš oboževalec in upam, da se bodo naše poti spet križale, zato to ni slovo, ampak se vidimo kasneje!" je še dodal.

28-letni košarkar se iz ZDA tako vrača v Evropo, in sicer k našim zahodnim sosedom, v prihodnji sezoni bo tako branil barve milanske Olimpie. "Milano se je pojavil takoj po slovesu od Denverja in res so pokazali veliko zanimanje. Dobil sem občutek, da si me želijo in da bom imel vlogo v klubu, zato sem takoj pristal na ponudbo in se odločil za Milano," je v začetku meseca v pogovoru za DNVR Nuggets Podcast pojasnil Čančar.

